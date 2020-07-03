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«Почта России» проведет тендер на концепцию для почтамта на Мясницкой

«Почта России» рассчитывает привлечь партнеров для редевелопмента зданий почтамта на Мясницкой улице в Москве, «чтобы пространство жило городской жизнью». Продавать недвижимость компания не планирует.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Почта России» планирует уже в следующем году провести тендер для разработки концепции использования недвижимости оператора, в частности, зданий на Мясницкой улице в Москве. Об этом в интервью РБК рассказал Максим Акимов, в феврале занявший пост гендиректора компании. «Пока прорабатываем идею, чтобы это пространство жило городской жизнью. Но все наши решения согласуем с мэрией Москвы, чтобы они гармонично вписались, после этого объявим открытый тендер. Будет предквалификационный отбор, — рассказал Акимов. — Мы хотим видеть в партнерах людей, которые уже что-то сделали в недвижимости».

На первом этапе будет проведен тендер на разработку архитектурной и коммерческой концепции, дальнейшие шаги будут определены уже исходя из результатов, уточнили в пресс-службе «Почты России».

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Максим Акимов

На Мясницкой улице, в частности, расположен комплекс строений Московского почтамта (общая площадь — 48 тыс кв.м). Его основное здание было построено в 1910-х по проекту архитектора Оскара Мунца. С 2018-го оно охраняется, как объект культурного наследия регионального значения. Стеклянный купол, расположенный над главным операционным залом почтамта спроектировал инженер и архитектор Владимир Шухов. В этом году Мосгорнаследия выдало разрешение на проведение противоаварийных работ для сохранения купола.

Здания «Почты России» на Мясницкой не планируется продавать, уточнил Акимов. «Наша цель дать флагманские форматы присутствия в городах, чтобы это было вау с точки зрения современной среды, чтобы они были встроены в городскую жизнь, стали точкой притяжения», — рассказал Акимов. Здания по словам Акимова должны демонстрировать современные технологии, например, выдачу почтовых отправление по радужке глаза. В помещениях могут разместиться фудкорт, коворкинг и т.д. При этом, все проекты в зданиях будут под брендом «Почты», подчеркнул Акимов. «Почта — важный элемент жизни городов, и мы из этих зданий не уйдем», — заверил Акимов.

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Преобразовать почтамты планируется также в Петербурге и других городах. По словам Акимова, уже работают проектные команды, которые занимаются концепцией преобразования Главпочтамта и конструктивистского здания Дома культуры связи, расположенных в центре Петербурга недалеко от Исаакиевского собора. Проект создания «Почтового квартала» в комплексе зданий петербургского Главпочтамта был анонсирован в прошлом году.

При этом, по словам Акимова, редевелопмент «не даст каких-то ключевых ресурсов». «Думаю, это будет 10-15 млрд руб. совокупного дохода в год», — считает он. Выручка «Почты России» по итогам прошлого года составила 206,86 млрд руб. Весь имущественный комплекс «Почты России» состоит из 50,99 тыс. объектов недвижимости и 44,66 тыс. земельных участков.

«Почта России» также прорабатывает варианты использования недвижимости для обработки почтовых железнодорожных отправлений, недвижимость для который расположена в центрах городов, в том числе в Москве.

«Обрабатывать письма и посылки в центре Москвы, а потом вывозить в часы пик — довольно непростая история. Поэтому думаем, что делать с этой недвижимостью. В основном, она расположена на площади трех вокзалов, а также в районе Павелецкого вокзала. Моя мечта — дать национальному логистическому и почтовому оператору хорошую штаб-квартиру в достойной локации», — отметил Акимов. На вопрос где именно может расположится нова штаб квартира компании, Акимов не ответил, пояснив, что это не центральная тема для компании сейчас.

Авторы: Надежда Федорова, Анна Балашова, Ирина Парфентьева
Теги: «Почта России», недвижимость, Максим Акимов
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