«Почта России» проведет тендер на концепцию для почтамта на Мясницкой

«Почта России» рассчитывает привлечь партнеров для редевелопмента зданий почтамта на Мясницкой улице в Москве, «чтобы пространство жило городской жизнью». Продавать недвижимость компания не планирует.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Почта России» планирует уже в следующем году провести тендер для разработки концепции использования недвижимости оператора, в частности, зданий на Мясницкой улице в Москве. Об этом в интервью РБК рассказал Максим Акимов, в феврале занявший пост гендиректора компании. «Пока прорабатываем идею, чтобы это пространство жило городской жизнью. Но все наши решения согласуем с мэрией Москвы, чтобы они гармонично вписались, после этого объявим открытый тендер. Будет предквалификационный отбор, — рассказал Акимов. — Мы хотим видеть в партнерах людей, которые уже что-то сделали в недвижимости».

На первом этапе будет проведен тендер на разработку архитектурной и коммерческой концепции, дальнейшие шаги будут определены уже исходя из результатов, уточнили в пресс-службе «Почты России».

На Мясницкой улице, в частности, расположен комплекс строений Московского почтамта (общая площадь — 48 тыс кв.м). Его основное здание было построено в 1910-х по проекту архитектора Оскара Мунца. С 2018-го оно охраняется, как объект культурного наследия регионального значения. Стеклянный купол, расположенный над главным операционным залом почтамта спроектировал инженер и архитектор Владимир Шухов. В этом году Мосгорнаследия выдало разрешение на проведение противоаварийных работ для сохранения купола.

Здания «Почты России» на Мясницкой не планируется продавать, уточнил Акимов. «Наша цель дать флагманские форматы присутствия в городах, чтобы это было вау с точки зрения современной среды, чтобы они были встроены в городскую жизнь, стали точкой притяжения», — рассказал Акимов. Здания по словам Акимова должны демонстрировать современные технологии, например, выдачу почтовых отправление по радужке глаза. В помещениях могут разместиться фудкорт, коворкинг и т.д. При этом, все проекты в зданиях будут под брендом «Почты», подчеркнул Акимов. «Почта — важный элемент жизни городов, и мы из этих зданий не уйдем», — заверил Акимов.