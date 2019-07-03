Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

Компания не называет сумму ущерба и уверяет, что на потребителях происшествие не скажется. По оценкам Bloomberg, потери производителя могут достигать $300 млн

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В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.

В нем сказано, что в бочках, уничтоженных огнем, хранился «относительно молодой виски». «Учитывая возраст потерянного виски, пожар не повлияет на доступность Jim Beam для потребителей», — говорится в заявлении.

Компания не уточнила финансовые потери в результате происшествия. Всего в ее управлении 126 складов в Кентукки, которые вмещают около 3,3 млн бочек. Таким образом, потери составляют около 1,4% всей продукции, хранимой в штате, подсчитало агентство.

С учетом того что компания может производить от 150 до 210 бутылок из бочки стандартного размера, то при розничной цене от $15 до $35 за бутылку происшествие может стоить производителю от $90 млн до $300 млн.