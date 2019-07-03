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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании
Основатель компании Сергей Петров и глава департамента автодилера Анатолий Кайро, который находится под арестом по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб., теперь не входят в совет директоров «Рольфа»
Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро. Это следует из данных, обнародованных на сайте раскрытия информации по результатам внеочередного собрания акционеров компании.

«Прекратить с 3 июля 2019 года полномочия действующих членов совета директоров господина Кайро Анатолия и господина Петрова Сергея Анатольевича и установить, что последним днем их полномочий является 2 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Петров и Кайро являются фигурантами дела о незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. Последний уже заключен по этому делу под домашний арест.

Новым членом совета избрана Екатерина Комакова — директор частной компании «Деланс Лимитед» — преобладающего участника «Рольфа», следует из решения акционеров «Рольфа». Она вступает в новые полномочия со среды, 3 июля. Председателем совета назначен Игорь Маляров, который ранее уже входил в совет, пояснил представитель «Рольфа». До прихода в «Рольф» в 2016 году он был владельцем автодилера «Пеликан-Авто».

В совете директоров «Рольфа» было четыре члена, теперь его состав сокращен до трех человек, пояснил РБК представитель компании. Третьим участником стал Руди Амирханян Джаванпур.

Петров сказал РБК, что сам предложил вывести его и Анатолия Кайро из совета директоров «Рольфа», чтобы уголовное дело не мешало операционной деятельности компании. Председательство Малярова в совете директоров «Рольфа» «не означает», что основной акционер компании (семья Петрова через Delance Limited контролирует «Рольфа». — РБК) полностью передает ему управление, пояснил Петров

Гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова пояснила РБК, что изменения в составе совета директоров необходимы «для осуществления операционной деятельности компании и являются стандартной практикой на рынке».

Материал дополняется.

Авторы: Анна Трунина, Тимофей Дзядко
Теги: «Рольф», Совет директоров, кадровые перестановки
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