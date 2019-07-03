Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании

Основатель компании Сергей Петров и глава департамента автодилера Анатолий Кайро, который находится под арестом по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб., теперь не входят в совет директоров «Рольфа»

Сергей Петров (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро. Это следует из данных, обнародованных на сайте раскрытия информации по результатам внеочередного собрания акционеров компании.

«Прекратить с 3 июля 2019 года полномочия действующих членов совета директоров господина Кайро Анатолия и господина Петрова Сергея Анатольевича и установить, что последним днем их полномочий является 2 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Петров и Кайро являются фигурантами дела о незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. Последний уже заключен по этому делу под домашний арест.

Новым членом совета избрана Екатерина Комакова — директор частной компании «Деланс Лимитед» — преобладающего участника «Рольфа», следует из решения акционеров «Рольфа». Она вступает в новые полномочия со среды, 3 июля. Председателем совета назначен Игорь Маляров, который ранее уже входил в совет, пояснил представитель «Рольфа». До прихода в «Рольф» в 2016 году он был владельцем автодилера «Пеликан-Авто».

В совете директоров «Рольфа» было четыре члена, теперь его состав сокращен до трех человек, пояснил РБК представитель компании. Третьим участником стал Руди Амирханян Джаванпур.