Туроператор «Матрешка-Тур» объявил о вынужденном прекращении деятельности

Петербургский туроператор «Матрешка-Тур» объявил о невозможности исполнения обязательств и прекращении деятельности. В декабре 2017 года туристы этой компании столкнулись с проблемами при вылете из Китая

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Туроператор «Матрешка-Тур» прекращает деятельность из-за невозможности исполнения обязательств. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

«Учитывая действующее законодательство Российской Федерации, туроператор не имеет возможности продолжать операционную деятельность, и, как следствие, не может исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженности», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что «Матрешка-Тур» не сможет добиться оперативного восстановления в реестре туроператоров из-за отзыва лицензии у страховой компании «Инвестстрах», предоставлявшей финансовые гарантии.

«Туроператор «Матрешка-Тур» оказался в непростой ситуации после того, как компании было отказано в предоставлении слотов в аэропортах острова Хайнань, где более сотни петербургских туристов «застряли» в ожидании решения визовых вопросов и обратного вылета в условиях невозможности покинуть остров на чартерном самолете», — заявили в компании. Несмотря на это, компания восстановившись в Едином федеральном реестре туроператоров после исключения оттуда в декабре 2017 года, продолжила свою деятельность. В сообщении отмечается, что все туристы, застрявшие на Хайнане, были размещены в отелях на время задержке и позднее возвращены домой. Кроме того «Матрешка-Тур» смогла успешно реализовать ряд иных туристических программ. Операционная деятельность совмещалась с выплатой задолженности: так, компания выплатила 20 млн руб. долга по нереализованным турам в Китай, Израиль и зимнюю Болгарию. Однако вынужденная приостановка деятельности приводит к тому, что туроператора «нет возможности продолжить выплату по аннулированным турам», говорится в сообщении.

Порядка 200 туристов из России в декабре 2017 года застряли на острове Хайнань. Причиной этого стало то, что Китайские власти не подтвердили слот для рейсов для авиакомпании «Икар», рассчитывавшей организовать полетную программу из пяти российских городов в китайский аэропорт Хайкоу. Из-за этого самолеты из России вместо Хайкоу прибыли во вьетнамский аэропорт Камрань, что осложнило обратный вылет туристов.