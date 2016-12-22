Катарский фонд QIA заявил о желании увеличить долю в «Роснефти»

В катарском фонде QIA считают «Роснефть» хорошей инвестицией и могли бы увеличить свою долю в российской компании, заявил представитель QIA в совете директоров «Роснефти» Файзал Алсуваиди, сообщает корреспондент РБК

«Роснефть — хорошая инвестиция, при возможности мы могли бы увеличить долю и больше 20%, но пока решили остановиться на этом пакете», — сказал он.

В апреле QIA и швейцарский трейдер Glencore расторгли сделку по продаже 14,16% акций «Роснефти» китайской компании CEFC. Кроме того, был расформирован консорциум, образованный в 2016 году для приватизации российской госкомпании.

В результате, большая часть акций «Роснефти», имевшихся в активе консорциума (18,93%), перешла QIA. Пресс-секретарь российской компании Михаил Леонтьев тогда заявил, что в «Роснефти» не имеют отношения к расторжению сделки и назвал QIA «стратегическим инвестором».

«Если раньше для них это была портфельная инвестиция, они размышляли, как эффективней реализовать свой пакет, то теперь они приняли решение — естественно, для этого понадобилось время, потому что мы раньше никогда не работали вместе, — серьезно, долгосрочно, стратегически войти в компанию», — сказал он.