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Nestle сосредоточилась на питании для пожилых из-за снижения рождаемости

Глава Nestle: питание для пожилых стало приоритетом на фоне низкой рождаемости
На фоне снижения рождаемости одним из главных приоритетов начинавшей с детского питания Nestle стали пищевые продукты для стареющего населения, заявил глава компании. Однако фирма не отказывается от детского питания, заверил он
Марк Шнайдер
Марк Шнайдер (Фото: Panoramic / Global Look Press)

Обеспечение питанием стареющего населения стало одним из главных приоритетов крупнейшей компании по производству пищевых продуктов и «пионера производства» детских смесей швейцарской Nestle на фоне снижения рождаемости, заявил в интервью Financial Times исполнительный директор фирмы Марк Шнайдер.

«Вы видите, что существует долгосрочная тенденция к снижению рождаемости во всем мире. Возрастная группа старше 50 лет в большинстве стран мира значительно увеличится в ближайшие 10-20 лет. Учитывая это, а также особые потребности этой возрастной группы в питании, мы имеем перспективы», — сказал он, добавив, что Nestle не отказывается от того, «с чего начинала» — детского питания.

По словам Шнайдера, компания сосредоточена на разработке продуктов, которые непосредственно решают проблемы стареющего населения, включая поддержание веса, сохранение мышечной массы, предотвращение дефицита питательных микроэлементов и контроль уровня сахара в крови. Обеспечение продуктами питания стареющих людей пересекается с возможностью, которую открывает растущее потребление лекарств от ожирения, добавил он.

Кроме того, возможности в производстве пищевых продуктов для стареющего населения применимы и к продажам кормов для домашних животных, говорит Шнайдер.

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Экономика
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

FT пишет, что за последние 15 лет «гиганты» пищевой промышленности, например Nestle, французская Danone и американский Mars, перешли от производства продуктов питания к развитию таких быстрорастущих секторов, как специализированное питание, уход за домашними животными и кофе. По данным газеты, на долю этой категории (в нее входит и детское питание) в прошлом году пришлось 15% прибыли Nestle (у Danone — половина прибыли). В то же время на взрослое и лечебное питание у швейцарской компании пришлось 30% прибыли по сравнению с 20% у Danone.

В феврале Bloomberg писал, что снижение рождаемости в США привело к падению продаж подгузников. По оценке исследовательской компании Circana, розничные продажи подгузников в 2023 году упали на 1%, снижение идет четвертый год подряд. Это стало тревожным сигналом для производителей, особенно Procter & Gamble (бренды Pampers и Luvs) и Kimberly-Clark Corp. (Huggies) — на них приходится более половины рынка подгузников в США.

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Nestle детское питание рождаемость
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