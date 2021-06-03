«Коммерсантъ» назвал причину взаимных отмен рейсов России и Германии

Российская и немецкая стороны не договорились об увеличении числа грузопассажирских рейсов, на этом настаивал «Аэрофлот», сообщает газета. Отмены рейсов происходили 2 июня, позже вопрос решился

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Причиной отмены рейсов S7 и «Аэрофлота» в Германию, а также Lufthansa — в Россию, стало то, что две страны не договорились об увеличении числа грузопассажирских рейсов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, спор начался из-за того, что «Аэрофлот» выразил желание увеличить число грузопассажирских рейсов в Германию с начала июня. Немецкая сторона, однако, еще на этапе предварительных переговоров отказалась выдавать допуски, после чего Росавиация приняла ответные меры, пишет издание.

Отмены пассажирских рейсов происходили 2 июня. Так, Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Москву и Санкт-Петербург, так как российские власти не выдали соответствующее разрешение.

В тот же день Берлин не выдал S7 разрешение на два рейса из Москвы в Берлин. Также рейсы вынужден был отменить «Аэрофлот» (во Франкфурт и Мюнхен).