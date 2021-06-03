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Дворкович посоветовал держать рынок продовольствия методом Глеба Жеглова

Бизнес жаден по определению, и это нормально, но он должен проявлять ответственность, а в некоторых областях без вмешательства государства нормально работать вообще не может, считает Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В некоторых сферах бизнеса без вмешательства государства с применением нерыночных методов обойтись нельзя, однако государство в этом случае должно действовать «нежно». Об этом в интервью РБК заявил бывший вице-премьер, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Он отметил, что сельское хозяйство — тяжелый бизнес и в какой-то степени даже образ жизни. При этом изменения и форс-мажор могут произойти в любой момент и, в случае когда государство ничего не делает, возможны скачки цен.

«Я вчера был на форуме по ретейлу, и мне кажется, что уместной здесь является цитата из фильма «Место встречи изменить нельзя». «Как держать, Глеб Егорыч?» «Нежно». Этот рынок нужно держать нежно и не действовать топорно. Я уверен», — сказал Дворкович.

Лисин ответил анекдотом на слова Белоусова о деньгах металлургов
Бизнес

На вопрос «Вы за рыночные механизмы?» бывший вице-премьер ответил: «Я за рыночные, но именно на рынке продовольствия без роли государства — никак. Другое дело, что эта роль государства должна быть нежной».

По его мнению, бизнес должен зарабатывать прибыль по определению. «Другое дело, что прибыль зарабатывается в результате, в том числе, ответственного поведения, ответственного поведения в обществе, ответственного социального поведения». При этом разумное государство должно определять правила игры на много лет вперед. «Я очень надеюсь, что российское государство именно такое», — сказал Дворкович.

На вопрос о социальной ответственности бизнеса бывший вице-премьер ответил, что при этом бизнес должен понимать, «зачем все это делается». «Поэтому, если люди, руководители, собственники, менеджмент понимают, зачем определенные действия нужно осуществить, зачем нужно делать скидку или вложиться в инфраструктурный проект, почему это принесет хотя бы долгосрочную выгоду, тогда люди будут это делать и это нормально. Даже, то, что касается сейчас тренда на больший контроль на продовольственных рынках, цены и так далее. Есть же примеры абсолютно разумных, понятных действий без всякого давления, а именно в результате диалога», — отметил он.

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Белоусов уточнил слова о «нахлобучивании» металлургами на ₽100 млрд
Бизнес
Андрей Белоусов

Приступить в государственному регулированию цен на некоторые виды продуктов президент Владимир Путин поручил правительству в декабре 2020 года. Тогда он заявил, что в России безосновательно подорожали продукты первой необходимости, в частности сахар и подсолнечное масло. Правительство договорилось тогда с производителями и торговыми сетями о сдерживании роста цен. Премьер-министр Михаил Мишустин 12 мая заявил, что одной из причин роста цен на социально значимые продукты в России стала жадность некоторых производителей.

«И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей», — сказал тогда премьер. Он заверил, что «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

Дискуссия о государственном регулировании бизнеса возобновилась с новой силой после того, как первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК обвинил металлургические компании в том, что они получили сверхприбыли не только от роста цен на внешних рынках, но и от того, что подняли цены внутри страны. В результате они нахлобучили, как выразился Белоусов, бюджет за счет крупных строек и проектов, на 100 млрд руб. Вице-премьер заявил, что эти деньги должны вернуться в бюджет.

Производители стали и проката заявили, что благодаря росту цен они заплатили больше налогов в бюджет, чем им вменяет Белоусов. Кроме того, рост доходов позволил развивать инвестиционные программы. Дискуссии продолжились на Петербургском международном экономическом форуме. Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президент ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические компании) Владимир Лисин записал для РБК анекдот в ответ на слова Белоусова и резко раскритиковал позицию властей, упрекнув их в провалах в планировании. Вместо того чтобы лечить болезнь госстроек, предлагается «придумать механизм, как забрать доходы или, новинка, «сверхдоходы» от коронавирусного года», — сказал бизнесмен.

Авторы
Элина Тихонова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Аркадий Дворкович госрегулирование цены
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