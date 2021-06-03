Дворкович посоветовал держать рынок продовольствия методом Глеба Жеглова

Бизнес жаден по определению, и это нормально, но он должен проявлять ответственность, а в некоторых областях без вмешательства государства нормально работать вообще не может, считает Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В некоторых сферах бизнеса без вмешательства государства с применением нерыночных методов обойтись нельзя, однако государство в этом случае должно действовать «нежно». Об этом в интервью РБК заявил бывший вице-премьер, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Он отметил, что сельское хозяйство — тяжелый бизнес и в какой-то степени даже образ жизни. При этом изменения и форс-мажор могут произойти в любой момент и, в случае когда государство ничего не делает, возможны скачки цен.

«Я вчера был на форуме по ретейлу, и мне кажется, что уместной здесь является цитата из фильма «Место встречи изменить нельзя». «Как держать, Глеб Егорыч?» «Нежно». Этот рынок нужно держать нежно и не действовать топорно. Я уверен», — сказал Дворкович.

На вопрос «Вы за рыночные механизмы?» бывший вице-премьер ответил: «Я за рыночные, но именно на рынке продовольствия без роли государства — никак. Другое дело, что эта роль государства должна быть нежной».