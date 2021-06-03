Интервью Владимира Евтушенкова. Главное

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 73,5 (+0,26) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 89,69 (+0,09) Инвестиции, 02 июн, 13:21
Игрока унесли на носилках во время матча НХЛ Спорт, 10:14 Риелторы назвали стоимость аренды самой дорогой съемной квартиры Москвы Недвижимость, 10:13 Пять инвестиционных платформ Катара для запуска бизнес-проектов Партнерский материал, 10:12 Власти назвали срок запуска трассы беспилотников от Москвы до Петербурга Бизнес, 10:10 В Госдуме назвали «выстрелом в ногу» SWIFT возможное отключение России Экономика, 10:08 Аксаков объяснил невозможность легализации биткоина в России Крипто, 10:04 Между гедонизмом и экономией: кто вы по шкале трат. Тест РБК и Банк ДОМ.РФ, 10:01 Как декарбонизация сохраняет конкурентоспособность промышленности России Партнерский материал, 10:00 Евтушенков объяснил отказ от покупки Тинькофф Банка Финансы, 10:00 США объяснили санкции против болгарского олигарха связями с Россией Политика, 09:59 Капитализация «Тинькофф» превысила ₽1 трлн. Похоже, это не предел Pro, 09:42 Захарова назвала американский закон об иноагентах анахронизмом Политика, 09:38 Курц объяснил поддержку «Северного потока-2» со стороны Австрии Политика, 09:36 Как заработать на индустриальной недвижимости без большого капитала Партнерский материал, 09:32
Бизнес ,  
0 

Интервью Владимира Евтушенкова. Главное

АФК «Система» недавно провела сразу два IPO — онлайн-ретейлера Ozon и лесопромышленной компании Segezha. Владелец «Системы» Владимир Евтушенков рассказал РБК про планы новых размещений на бирже и управление чужими деньгами
АФК «Система» AFKS ₽32,33 +1,44% Купить
Владимир Евтушенков
Владимир Евтушенков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Про планы IPO портфельных компаний

Все эти [три] компании (сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая «Биннофарм групп») принципиально готовы с точки зрения отчетности, корпоративного управления и менеджмента, поэтому мы принимаем решение [об IPO] за несколько месяцев [до потенциального размещения]: да или нет.

Если получится, мы выведем их на биржу, и у нас есть еще несколько штук [компаний], которые тоже станут публичными через различные механизмы. Нужно искать окно возможностей, когда потребность рынков будет соответствовать нашим задачам. Немаловажным также является размер компании и ее ожидаемая стоимость.

Владимир Евтушенков — РБК: «К удивлению многих, мы выжили»
Бизнес
Владимир Евтушенков

Но вывод на IPO — не самоцель, и у нас нет таких задач, как при плановой экономике: сегодня [выводим на биржу] это, потом вот это. Все знают, что среди финансовых инструментов продажа акций на бирже — самые дорогие деньги. Но я сознательно на это иду. Точно не ради денег, потому что можно было бы их получить совсем другими способами — через кредиты, облигации и так далее.

Инвестиционная компания, которой является АФК «Система», подразумевает, что она не занимается операционным бизнесом и все дальше должна отпускать от себя компании, которые она создала [или в которые инвестировала]. Это делается в том числе через размещение на бирже, как было с «Детским миром». Мы переходили от доли, близкой к 100%, к все меньшей доле и в итоге полностью продали пакет (осенью 2020 года АФК «Система» вышла из капитала «Детского мира», продав последние акции через биржу. — РБК). Это нормальный естественный процесс, так нужно поступать со всеми компаниями. Иначе ты не будешь называться инвестиционной компанией.

К тому же я это делаю, чтобы мотивировать менеджеров на еще большие достижения. У нас все руководители компаний имеют менеджерские пакеты, а выход компаний на IPO не столько их монетизация, сколько оценка их стоимости. Если компания стоит $2 млрд, то даже если ты владеешь 1%, он превращается из, так сказать, чемодана без ручки, который ты никуда не денешь, в ликвидный актив. Это практически эквивалент денег, что придает человеку уверенности в завтрашнем дне.

Читайте на РБК Pro
Как развод уничтожает отлакированный образ «доброго» Гейтса Кто в России заработал на пандемии Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром — Bloomberg Как номинальные гендиректора «сдают» судам настоящих владельцев

Про дисконт к российским активам

К российским активам всегда большой дисконт. Насколько он увеличился, вам никто не скажет. Сейчас отношения [России с Западом] — качели: месяц от месяца то «ой-ой, плохо», а потом смотришь и видишь, что не так уж и плохо, вроде бы и встречи намечаются (например, первая встреча президентов России и США. — РБК), и пошли позитивные сигналы. Непрерывно посыпать голову пеплом и говорить, что все, Саша царя убил, так не годится.

Мир изменился и стал более чувствительным к целому ряду вещей, начиная от «зеленой» энергетики и кончая испытанием демократических устоев на прочность. Но это наша жизнь, мы живем в новой данности.

Акционер Ozon назвал «сумасшедшим успехом» IPO компании
Технологии и медиа
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Про эпоху двух экономик

Нам повезло, мы живем в эпоху двух экономик. Еще не исчезла старая экономика со всеми атрибутами, включая заводы, фабрики и так далее, но уже появилась новая цифровая экономика. Они абсолютно различаются по цене [компаний].

Поэтому и мозг многих людей ломается. Они не понимают, как компания, которая имеет постоянно операционный убыток (как Ozon. — РБК), может стоить больше, чем [компания старой экономики]. Компания, которая генерирует $0,5 млрд прибыли, стоит $3 млрд, а компания, которая имеет $0,5 млрд убытков, стоит $100 млрд. Почему Tesla стоит дороже, чем другие крупные автомобилестроительные компании — Ford, Toyota и прочие?

Это новая цифровая экономика, она существует. И, видимо, если бы она не была в такой доминирующей позиции, то не развивалась бы с такой скоростью. В ближайшие несколько лет цифровые компании будут значительно дороже, нежели компании из традиционной экономики. Сложившиеся условия позволяют этим цифровым вещам расти и бурно расцветать. Люди будут время от времени говорить о пузыре и переоценке активов. Какие-то компании типа WeWork будут падать драматично, но это не нарушает общей тенденции.

Наступит день, когда цифровая экономика станет сравнима с традиционной. Потихонечку одно [цифровые компании] будет притягивать другое [компании традиционной экономики]. Ясно, что будет коррекция рынка, но корректировки не будет, так сказать, до основания во всем мире.

После начала пандемии коронавируса правительства [разных стран] провели смелый эксперимент, впрыснули в мировую экономику огромное количество бумажных денег — триллионы. Неправильно было бы рассчитывать, что это никак не отразится на традиционном понимании экономики.

«Президентский арбитраж»: за чей счет помирились «Роснефть» и «Система»
Бизнес
Владимир Путин и Игорь Сечин

О неожиданных последствиях дела «Башнефти»

Никто не может говорить об успехе, если он не падал, потому что тогда это невозможно оценить. Любая компания, потеряв такие деньги (в 2018 году «Системе» пришлось заплатить «Роснефти» 100 млрд руб. в качестве компенсации ущерба ее башкирской «дочки» «Башнефть». — РБК), наверное, уже прекратила бы существование или занялась чем-нибудь другим. К удивлению многих, — вы помните статьи того времени — мы выжили. Это уже само по себе здорово.

Сейчас у нас достаточно комфортная долговая нагрузка, и мы приобрели большое количество новых бизнесов — это тоже большой плюс. У нас огромная инвестиционная программа, и мы смотрим в будущее с достаточно большим оптимизмом. Поэтому можно сказать, что мы оправились от тех времен.

Я часто задаю себе вопрос: что стало бы с «Системой», если бы не было [истории с «Башнефтью»]? И я не уверен, что было бы лучше. Потому что у нас были бы большие деньги, мы бы очень сильно ушли в сектор старой экономики. Но новая экономика постоянно поддавливает старую. Мы пошли в целый ряд новых проектов, которые связаны с высокими технологиями. Лично мне, как человеку, это даже доставляет гораздо больше удовольствия.

Я живу по принципу: все, что ни делается, делается к лучшему и является уроком. Если человек зациклен на прошлом или даже на настоящем, он никогда ничего не достигает в бизнесе. В бизнесе человек всегда должен быть устремлен в будущее, что в общем-то мы и делаем.

На стратегических сессиях мы в том числе разбираем неуспешные проекты, но те проекты [связанные с «Башнефтью»] мы не можем отнести к неуспешным, потому что они лежат не в области экономики.

О самой неудачной инвестиции «Системы»

Мы потеряли $3,5 млрд в Индии только за счет того, что не все просчитали по регуляторике, как делается экономика в этой стране, с какими партнерами идти и так далее.

Мы закончили существование в этой стране как традиционная компания («Системе» принадлежала доля в индийской телекоммуникационной Reliance Communications, которую она продала в 2018 году. — РБК). Однако мы продолжаем работать на рынке этой страны через венчурный фонд Sistema Asia Fund.

Пожалуй, это самый большой наш неуспех чисто бизнесово, и мы часто его обсуждаем, чтобы не допускать такого в будущем. Мы стараемся просчитывать [шаги], не ввязываемся в проекты, которые выглядят очень сомнительными. Каким бы бриллиантом ни выглядел проект, в него нельзя идти, если нет команды и ее лидера, который точно понимает, чего он хочет достигнуть.

Про управление чужими деньгами

Последний наш тренд — привлекать [деньги в управление]. Раньше мы [от этого бежали], как черт от ладана, старались не брать чужие деньги, потому что это высокая ответственность. Когда ты берешь чужие деньги в управление — это всегда страшно. Когда теряешь свои — это нормально, с самим собой всегда сможешь договориться.

Раньше мы опирались только на собственные силы. С некоторых пор, последние два-три года, мы спокойно берем чужие деньги в управление и помогаем людям заработать. Это один из наших финансовых инструментов, так же как и деньги банков. Мы идем смело на создание совместных предприятий, где не консолидируем долг. Создаем актив, понимая, что он будет зарабатывать в три—пять раз больше, чем процентные выплаты по кредитам.

Да, это риски, и какое-то время ты работаешь на банки, но зато ты создаешь активы. Мы избрали это трендом, и это дает свои плоды. Многие люди, которых вы знаете, доверили нам деньги, и мы спокойно этими деньгами управляем. Это заставляет нас относиться бережно [к инвестициям] и просчитывать все риски.

Совет директоров не продлил контракт президента МТС
Технологии и медиа
Вячеслав Николаев

О трансформации МТС в ИT-компанию

МТС очень активно идет по пути трансформации из телекоммуникационной компании в ИT-компанию, потому что там другие мультипликаторы и прочее. Перед компанией ставится задача по созданию экосистемы МТС, где помимо телекоммуникационного бизнеса будет целый ряд других направлений — искусственный интеллект, облачные технологии, финтех, медиа, развлечения и многое другое. Интуитивно мне кажется, что именно так и нужно идти.

Здесь нужна и другая степень риска, и другое креативное мышление, и другие взаимоотношения с людьми. Я понимаю, мы можем потерять одно (лидерство на телекоммуникационном рынке. — РБК) и не получить второе (ИT-компанию). Алексей Корня (покинул пост президента МТС в марте 2021 года. — РБК), как бывший финансист, сдерживал смещение фокуса — тратить деньги не на основной бизнес, а на развитие каких-то вещей, которые дадут результат потом.

Про IPO МТС Банка

МТС каждый день динамично развивается, например, еще недавно не было подразделения «МТС медиа» — онлайн-кинотеатра KION, а теперь уже каждый в Москве и в регионах понимает, что он есть. Игры и развлечения нужно сделать более масштабными. Будут дальше развивать финтех, МТС Банк, который сегодня по целому ряду показателей превосходит достижения того же Тинькофф Банка. Кстати, обсуждается идея сделать IPO этого банка в следующем году.

Конечно, [оценка МТС Банка должна быть не меньше $1 млрд] иначе смешно выходить.

Про «жадность» бизнеса

Весь бизнес разный, мерить всех под одну гребенку невозможно. К примеру, взять нас, мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов. У нас они чрезвычайно скромные и не оседают на счетах. У нас все идет или в развитие, или на уплату процентов по долгам. Таких бизнесов, как мы, — в достаточном количестве.

А кому-то повезло, они за счет пандемии и каких-то других факторов сумели заработать больше, может быть, на сотни процентов больше [чем до коронавируса]. Но я не назвал бы это словом «жадность». Правительство, наверное, должно каким-то образом скорректировать правила игры — законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми, потому что все это прозрачно.

Тиньков объяснил развал сделки с «Яндексом» словами «мало денег»
Бизнес
Олег Тиньков

О переговорах с Олегом Тиньковым

Да, я действительно интересовался этим (покупкой Тинькофф Банка. — РБК). Но не стал этого делать, потому что <...> объединить две разные культуры — нашу и «Тинькофф» — сложно, и мы могли бы потерять по пути достаточное количество тех преференций, которые есть у каждой из компаний.

Кстати, и его (основателя «Тинькофф» Олега Тинькова) это пугало. Мы же не первый подход делаем. На каком-то этапе и он, и мы решили от этого воздержаться, хотя человеческие отношения [c Тиньковым] абсолютно нормальные.

Для меня цена всегда вторична. Это та экономическая категория, которая просчитывается, — когда ты отработаешь [вложенные средства] и отдашь [привлеченные кредиты]. Будем считать, что по этому вопросу все было нормально. Когда ты делаешь слияние или поглощение кого-то, неожиданности кроются часто не в цене, а в каких-то человеческих вещах.

Про строительство заводов по производству «Спутника V» за рубежом

Мы имеем самую совершенную схему производства вакцины, но мы не будем производить другие вакцины от коронавируса. Сейчас мы можем помочь другим странам наладить собственное масштабное производство [вакцины «Спутник»]. Мы прорабатываем возможность поставки в разные страны комплектных заводов для производства 10, 20, 50 млн доз вакцины, смотря кому сколько нужно. И мы отработали всю технологию, которую не стыдно поставлять везде. Мы сотрудничаем с немцами и другими партнерами. Сейчас прорабатываем строительство первых заводов в трех странах, не буду называть каких.

Нам бы хотелось, конечно, оставить себе 10–15% [в этих заводах]. На этом оборудовании можно делать не только вакцину «Спутник», но и другие вакцины и биотехнологические препараты.

Автор
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
АФК «Система» Интервью Владимир Евтушенков
Материалы по теме
Segezha Group Евтушенкова объявила о планах IPO на ₽30 млрд
Бизнес
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter