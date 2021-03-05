Совет директоров не продлил контракт президента МТС

Совет директоров МТС назначил президентом МТС Вячеслава Николаева, который отвечал в компании за клиентский опыт, маркетинг и экосистемное развитие. Занимавший этот пост до сих пор Алексей Корня перейдет на работу в АФК «Система»

Вячеслав Николаев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В пятницу, 5 марта, совет директоров МТС назначил на пост президента компании Вячеслава Николаева, который до сих пор являлся первым вице-президентом МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

К новым обязанностям Николаев приступит с 13 марта. Алексей Корня, занимавший пост президента последние три года, станет первым вице-президентом АФК «Система». За несколько часов до решения совета директоров на РБК вышло интервью Алексея Корни.

«В новом качестве президента группы МТС Вячеславу Николаеву предстоит амбициозная задача — упрочить рыночные позиции МТС как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив тем самым глобальную трансформацию бренда МТС», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров МТС Феликса Евтушенкова.

Он поблагодарил Корню «за исключительные операционные и рекордные финансовые результаты МТС, достигнутые под его руководством в течение последних трех лет» и особенно в условиях сложного 2020 года, и рассчитывает, что «опыт, управленческий талант и глубокая экспертиза в области финансовых рынков» менеджера помогут АФК «Система» усилить позиции в инновационных направлениях.