Совет директоров не продлил контракт президента МТС

Алексей Корня работает в МТС с 2004 года, когда стал финансовый директором уральского подразделения. В 2010-м Корня был назначен вице-президентом МТС по финансам и инвестициям, позднее стал вице-президентом МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям, а в марте 2018 года назначен президентом.
За время его руководства выручка компании выросла на 12%, с 442,9 млрд руб. по итогам 2017 года до 494,9 млрд руб. по итогам 2020-го. Компания продала украинскую «дочку» и вынуждена была уйти с рынка Туркменистана, но вышла на рынок телемедицины и дистанционного образования, приобрела владельца киберспортивного клуба Gambit Esports Limited, создала «МТС Медиа» для развития ТВ-вещания и собственной мультимедийной платформы на базе онлайн-кинотеатра МТС ТВ, запустила стриминговый сервис WASD, увеличила долю в капитале МТС-банка с 26,61 до 99,7%.
В итоге выручка МТС в России выросла за эти годы почти на 19% — с 412,3 млрд руб. до 488,5 млрд руб. При этом число абонентов мобильной связи почти не изменилось: по итогам 2017 года у оператора было 78,3 млн клиентов, а по итогам 2020-го — 78,5 млн. В прошлом году этот показатель даже немного снизился по сравнению с 2019-м.
Как пояснял в интервью РБК Алексей Корня, это произошло из-за того, что «во время пандемии «некоторое количество абонентов поставили на паузу пользование вторыми и третьими сим-картами, потребность в которых на самоизоляции отпала». «Со временем они вернутся, мы видим это по динамике четвертого квартала, когда по сравнению с третьим наша база выросла примерно на 230 тыс. абонентов. Также на конец 2020 года мы имели прирост по нашим лояльным и долгосрочным абонентам — тем, у которых срок жизни с МТС больше 12 месяцев», — говорил Корня. Он также напомнил, что общее число абонентов мобильной связи в России в два раза превышает население страны, поэтому «волатильность базы малоинформативна».
Как и Корня, Вячеслав Николаев начал работать в МТС в 2004 году, сначала в блоке продаж и обслуживания группы. В 2017 году стал вице-президентом по маркетингу, в 2019-м — по клиентскому опыту и маркетингу, а с апреля 2020-го — первым вице-президентом по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию.
Участники рынка обсуждали возможность скорой смены президента МТС с прошлого года. Среди претендентов на эту должность помимо Вячеслава Николаева источники РБК называли первого вице-президента по телекоммуникационному бизнесу Инессу Галактионову, а также вице-президента по стратегии АФК «Система» Артема Засурского и управляющего партнера корпорации Алексея Каткова.
Авторы
Анна Балашова, Арина Садовникова