Производители удобрений попросили правительство сдержать рост цен на газ

Производители удобрений попросили правительство заморозить цены на газ в России до конца этого года. Иначе они могут потерять конкурентоспособность при экспорте, заявил глава «Фосагро» Андрей Гурьев

Фото: phosagro_official / Instagram

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) попросила правительство временно заморозить цены на газ внутри страны до конца 2020 года. Об этом сообщил глава «Фосагро» Андрей Гурьев (его семье принадлежит 48,48% акций компании) в ходе онлайн пресс-конференции Российского союза промышленников и предпринимателей, организованной «Интерфаксом».

Он пояснил, что речь идет о «некоем тактическом и краткосрочном режиме», поскольку цены на энергоресурсы должны быть выше сегодняшних значений и ситуация должна выправиться после завершения вызванного пандемией кризиса.

Но сейчас, когда кризис потребления природного газа в Европе и США привел к серьезному падению международных цен на удобрения, российская индустрия может потерять конкурентоспособность на этих рынках с учетом импортных пошлин, говорил Гурьев в интервью «Ведомостям».

«Цены на газ реально снижаются во всем мире и делают по сути более конкурентоспособными наших визави из разных стран», — пояснил он в ходе конференции в среду, добавив, что спотовые цены на газ в США и Европе сейчас «фактически ниже, чем для некоторых российских компаний».