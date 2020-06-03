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Производители удобрений попросили правительство сдержать рост цен на газ

Производители удобрений попросили правительство заморозить цены на газ в России до конца этого года. Иначе они могут потерять конкурентоспособность при экспорте, заявил глава «Фосагро» Андрей Гурьев
ФосАгро PHOR ₽2 838 +0,67% Купить
Газпром GAZP ₽206,76 +2,37% Купить
НОВАТЭК NVTK ₽1 074 +0,75% Купить
Фото: phosagro_official / Instagram
Фото: phosagro_official / Instagram

Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) попросила правительство временно заморозить цены на газ внутри страны до конца 2020 года. Об этом сообщил глава «Фосагро» Андрей Гурьев (его семье принадлежит 48,48% акций компании) в ходе онлайн пресс-конференции Российского союза промышленников и предпринимателей, организованной «Интерфаксом».

Он пояснил, что речь идет о «некоем тактическом и краткосрочном режиме», поскольку цены на энергоресурсы должны быть выше сегодняшних значений и ситуация должна выправиться после завершения вызванного пандемией кризиса.

Но сейчас, когда кризис потребления природного газа в Европе и США привел к серьезному падению международных цен на удобрения, российская индустрия может потерять конкурентоспособность на этих рынках с учетом импортных пошлин, говорил Гурьев в интервью «Ведомостям».

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Фото: Peter Powell / Reuters

«Цены на газ реально снижаются во всем мире и делают по сути более конкурентоспособными наших визави из разных стран», — пояснил он в ходе конференции в среду, добавив, что спотовые цены на газ в США и Европе сейчас «фактически ниже, чем для некоторых российских компаний».

«Мы обратились с этим вопросом в правительство. Думаю, в скором времени получим ответ. Я думаю, цены на газ для российских предприятий однозначно не должны превышать цены для потребителей за рубежом», — заявил генеральный директор «Фосагро».

РАПУ попросила правительство ввести временный мораторий на индексацию тарифов на газ, поскольку у российских производителей растет себестоимость на фоне укрепления рубля, сообщил РБК представитель ассоциации.

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Цены на газ в России ежегодно индексируются ФАС на уровень инфляции минус 10%. В 2020 году их предполагалось проиндексировать на 3% с 1 июля. Однако ФАС в середине апреля обратилась в правительство с предложением не проводить индексацию тарифов на газ для населения, которая запланирована на июль, сообщал заместитель руководителя антимонопольной службы Виталий Королев. «Тарифы на газ являются базовыми затратами, которые несут потребители в этой ситуации», — отмечал он.

РБК направил запросы в правительство, «Газпром» и НОВАТЭК.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова
Теги: «ФосАгро»
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