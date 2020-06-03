Производители удобрений попросили правительство сдержать рост цен на газ
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) попросила правительство временно заморозить цены на газ внутри страны до конца 2020 года. Об этом сообщил глава «Фосагро» Андрей Гурьев (его семье принадлежит 48,48% акций компании) в ходе онлайн пресс-конференции Российского союза промышленников и предпринимателей, организованной «Интерфаксом».
Он пояснил, что речь идет о «некоем тактическом и краткосрочном режиме», поскольку цены на энергоресурсы должны быть выше сегодняшних значений и ситуация должна выправиться после завершения вызванного пандемией кризиса.
Но сейчас, когда кризис потребления природного газа в Европе и США привел к серьезному падению международных цен на удобрения, российская индустрия может потерять конкурентоспособность на этих рынках с учетом импортных пошлин, говорил Гурьев в интервью «Ведомостям».
«Цены на газ реально снижаются во всем мире и делают по сути более конкурентоспособными наших визави из разных стран», — пояснил он в ходе конференции в среду, добавив, что спотовые цены на газ в США и Европе сейчас «фактически ниже, чем для некоторых российских компаний».