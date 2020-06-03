Минюст заявил о готовности к многолетней тяжбе по делу ЮКОСа

У России есть доказательства своей правоты в новом судебном разбирательстве с бывшими акционерами ЮКОСа, однако дело может занять не один год, предупреждает ведомство

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Судебные разбирательства из-за претензий экс-акционеров ЮКОСа займут, скорее всего, не меньше нескольких лет. Об этом сообщил «РИА Новости» замглавы Минюста и уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.

Минюст настаивает на том, что суд, утвердивший взыскание с России в пользу экс-акционеров компании $57 млрд с учетом процентов, не принял во внимание то, что истцы неоднократно нарушали антиотмывочные и антикоррупционные нормы регулирования. По версии ведомства, бывшие владельцы ЮКОСа систематически уклонялись от уплаты налогов и выводили средства за рубеж, что лишает их права считаться добросовестными инвесторами в контексте договора к энергетической хартии ЕС. Компании, которые подали иски против России, как считают в Минюсте, фактически контролировались российскими олигархами, поэтому их права нельзя защищать как права иностранных инвесторов.

«У России в этом деле есть солидная позиция, подкрепленная множеством доказательств. Что касается будущего решения — воздержусь от каких-либо прогнозов. Впереди нас ждет большая работа, которая, возможно, продлится несколько лет», — рассказал Гальперин.