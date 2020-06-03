Минюст заявил о готовности к многолетней тяжбе по делу ЮКОСа
Судебные разбирательства из-за претензий экс-акционеров ЮКОСа займут, скорее всего, не меньше нескольких лет. Об этом сообщил «РИА Новости» замглавы Минюста и уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
Минюст настаивает на том, что суд, утвердивший взыскание с России в пользу экс-акционеров компании $57 млрд с учетом процентов, не принял во внимание то, что истцы неоднократно нарушали антиотмывочные и антикоррупционные нормы регулирования. По версии ведомства, бывшие владельцы ЮКОСа систематически уклонялись от уплаты налогов и выводили средства за рубеж, что лишает их права считаться добросовестными инвесторами в контексте договора к энергетической хартии ЕС. Компании, которые подали иски против России, как считают в Минюсте, фактически контролировались российскими олигархами, поэтому их права нельзя защищать как права иностранных инвесторов.
«У России в этом деле есть солидная позиция, подкрепленная множеством доказательств. Что касается будущего решения — воздержусь от каких-либо прогнозов. Впереди нас ждет большая работа, которая, возможно, продлится несколько лет», — рассказал Гальперин.
Судебная тяжба из-за претензий экс-акционеров ЮКОСа к России уже идет много лет. Компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и была ликвидирована в 2007 году, ее бывшее руководство, в том числе бизнесмен Михаил Ходорковский, оказались под следствием. Российские власти связывают их преследование с мошенничеством, уклонением от налогов и уголовными преступлениями, но сами бывшие руководители компании называют его политическим. Компенсаций от российских властей за активы компании добиваются ее бывшие акционеры, объединенные в холдинговую компанию Group Menatep Limited, GML.
Арбитражный трибунал в Гааге летом 2014 года присудил им компенсацию $50 млрд, после чего GML начала добиваться ареста российских активов за рубежом. Однако в 2016 году Окружной суд Гааги постановил заморозить этот процесс до окончания рассмотрения апелляции России.
18 февраля 2020 года очередная инстанция, Апелляционный суд Гааги, восстановил компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum в правах на получение от России $50 млрд за экспроприацию ЮКОСа. С учетом накопившихся процентов объем претензий бывших акционеров компании к российским властям достиг $57 млрд.