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Аресты активов по «делу ЮКОСа» ,  
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Минюст заявил о готовности к многолетней тяжбе по делу ЮКОСа

У России есть доказательства своей правоты в новом судебном разбирательстве с бывшими акционерами ЮКОСа, однако дело может занять не один год, предупреждает ведомство
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Судебные разбирательства из-за претензий экс-акционеров ЮКОСа займут, скорее всего, не меньше нескольких лет. Об этом сообщил «РИА Новости» замглавы Минюста и уполномоченный от России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.

Минюст настаивает на том, что суд, утвердивший взыскание с России в пользу экс-акционеров компании $57 млрд с учетом процентов, не принял во внимание то, что истцы неоднократно нарушали антиотмывочные и антикоррупционные нормы регулирования. По версии ведомства, бывшие владельцы ЮКОСа систематически уклонялись от уплаты налогов и выводили средства за рубеж, что лишает их права считаться добросовестными инвесторами в контексте договора к энергетической хартии ЕС. Компании, которые подали иски против России, как считают в Минюсте, фактически контролировались российскими олигархами, поэтому их права нельзя защищать как права иностранных инвесторов.

«У России в этом деле есть солидная позиция, подкрепленная множеством доказательств. Что касается будущего решения — воздержусь от каких-либо прогнозов. Впереди нас ждет большая работа, которая, возможно, продлится несколько лет», — рассказал Гальперин.

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок
Экономика
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Судебная тяжба из-за претензий экс-акционеров ЮКОСа к России уже идет много лет. Компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и была ликвидирована в 2007 году, ее бывшее руководство, в том числе бизнесмен Михаил Ходорковский, оказались под следствием. Российские власти связывают их преследование с мошенничеством, уклонением от налогов и уголовными преступлениями, но сами бывшие руководители компании называют его политическим. Компенсаций от российских властей за активы компании добиваются ее бывшие акционеры, объединенные в холдинговую компанию Group Menatep Limited, GML.

Арбитражный трибунал в Гааге летом 2014 года присудил им компенсацию $50 млрд, после чего GML начала добиваться ареста российских активов за рубежом. Однако в 2016 году Окружной суд Гааги постановил заморозить этот процесс до окончания рассмотрения апелляции России.

18 февраля 2020 года очередная инстанция, Апелляционный суд Гааги, восстановил компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum в правах на получение от России $50 млрд за экспроприацию ЮКОСа. С учетом накопившихся процентов объем претензий бывших акционеров компании к российским властям достиг $57 млрд.

Бывший топ-менеджер ЮКОСа и основной бенефициар Group Menatep Limited Леонид Невзлин заявлял РБК, что признанные потерпевшими от действий российских властей будут «использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом».

15 мая Россия обжаловала решение Апелляционного суда в Нидерландах. Однако уже 18 мая экс-акционеры ЮКОСа добились в исполнение решения суда ареста прав России на 18 алкогольных марок в странах Бенилюкса, в том числе марок водки Stolichnaya и Moskovskaya. Эти бренды принадлежат российскому федеральному казенному предприятию (ФКП) «Союзплодоимпорт», которое добилось их перехода под свой контроль в странах Бенилюкса лишь несколько месяцев назад по итогам другого судебного процесса.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ЮКОС, Минюст, арест активов
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