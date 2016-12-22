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Чистая прибыль Evraz за первое полугодие выросла в 13,3 раза
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Чистая прибыль Evraz за первое полугодие выросла в 13,3 раза
Экономика, 12:45
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Чистая прибыль Evraz за первое полугодие выросла в 13,3 раза

Чистая прибыль металлургической и горнодобывающей компании Evraz за первое полугодие 2018 года в сравнении с показателем за аналогичный период в прошлом году выросла в 13,3 раза, до $1,145 млрд. Об этом сообщается на сайте компании.

Показатель EBITDA в первом полугодии 2018 года более чем на 65,5% выше прошлогоднего. Он составил $1,91 млрд. Выросла и маржинальность показателя в связи с повышением цена на уголь, ванадий и стальную продукцию и за счет снижения издержек.

На сайте уточняется, что снижение издержек принесло компании $117 млн.

Общий долг Evraz за первое полугодие снизился до $4,786 млрд, а чистый долг — на $116 млн.

По итогам полугодия компания сообщила о выплате промежуточных дивидендов на сумму $577,34 млн из расчета $0,4 за акцию.

Теги: Evraz , первое полугодие , чистая прибыль
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