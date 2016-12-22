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В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металлов
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В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металлов
Бизнес, 08:03
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В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металлов
Правительство одобрило снижение ставки НДПИ с 8 до 4,8% для руд редких металлов, которые Россия сейчас в основном импортирует. Это решение поможет ЧТПЗ Андрея Комарова реализовать проект почти на 20 млрд руб.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство в четверг, 29 ноября, одобрило законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редких металлов.

«Вносим изменения в Налоговый кодекс, которые будут стимулировать добычу редких металлов. Отдельные виды редкоземельных металлов имеют стратегически важное значение, разработать их месторождения сложно с точки зрения привлечения инвестиций. Законопроектом предлагается снизить ставку налога на добычу этих ископаемых с 8 до 4,8%», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.​​

Согласно законопроекту, к редким металлам для целей Налогового кодекса будут относиться не только литий, рубидий, цезий, бериллий, стронций, кадмий и скандий, но и такие редкоземельные металлы, как иттрий, лантаноиды, индий, таллий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, висмут, селен, теллур и рений (редкоземельные металлы часто путают с редкими, хотя они различаются).

Если законопроект будет принят Госдумой, то он поможет группе ЧТПЗ Андрея Комарова реализовать новый проект по строительству горно-металлургического комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения в Иркутской области, где компания планирует добывать тантал и ниобий. Они используются в производстве высокопрочных сталей, необходимых для изготовления нефтегазовых труб, корпусов грузовиков и легковых автомобилей, строительных компонентов, железнодорожных рельсов и судостроении. Тантал также востребован в производстве электроники.

Согласно презентации рабочей группы по содействию реализации новых инвестпроектов, созданной по инициативе помощника президента Андрея Белоусова, общий объем инвестиций в проект оценивается в 18,7 млрд руб. Оператор проекта «Техноинвест Альянс» («дочка» ЧТПЗ) рассчитывает вложить 4,8 млрд руб. собственных средств, 10,8 млрд руб. — заемных. Еще 3,1 млрд руб., согласно паспорту проекта, обеспечит государство. Помимо строительства ГОКа мощностью 1 млн т руды в год проект включает в себя строительство подъездной автодороги и химико-металлургического завода по переработке концентратов в объеме до 14 тыс. т концентратов в год. Половину продукции компания намерена отправлять на экспорт.

Представитель ЧТПЗ сказал РБК, что компания является стратегическим инвестором в проекте освоения и промышленной эксплуатации Зашихинского месторождения редких металлов. Продукция этого проекта используется металлургическими предприятиями и сейчас почти на 100% импортируется. Снижение ставки налога на добычу полезных ископаемых в части редких металлов будет стимулировать освоение месторождений и создание новых производств, отметил собеседник РБК.

Запасы Зашихинского месторождения составляют 34,5 млн т руды, в которой содержится порядка 105 тыс. т соединений ниобия и 8,5 тыс. т — тантала. Производительность ГОКа составит 1 млн т руды в год, что позволит получать 3,2 тыс. т концентрата.

95% от мирового рынка редкоземельных металлов сейчас добывают в Китае. А Россия импортирует почти весь необходимый объем редкоземельных металлов. Все производство соединений тантала и ниобия сконцентрировано на Соликамском магниевом заводе, работающем на сырье Ловозерского ГОКа.

Добывать редкоземельные металлы планировала и госкорпорация «Ростех» с партнерами. Вместе с группой ИСТ Александра Несиса в мае 2014 года она выиграла аукцион на право пользования участком недр одного из крупнейших в мире месторождений — Томторского в Якутии. Для добычи там руд ниобия, скандия и прочих металлов партнерам необходимо инвестировать $560 млн. Начало добычи на этом месторождении ожидается в 2020-х годах.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Анна Михеева.
Теги: ЧТПЗ
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