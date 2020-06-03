Председатель совета директоров Twitter ушел со своего поста

На этой должности Омида Кордестани заменит бывший финансовый директор Twitter Патрик Пичетт. Причина ухода Кордестани не сообщалась

Председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани покинул свой пост, сообщает Reuters со ссылкой на компанию. На эту должность назначен бывший финансовый директорTwitter Патрик Пичетт.

В своем заявлении Пичетт отметил заслуги своего предшественника и подчеркнул, что за пять лет своей деятельности он обеспечил стабильную работу команды Twitter. «Учитывая силу и глубину управленческой команды Twitter и руководства, мы считаем, что сейчас самое время для развития нашей структуры управления в соответствии с передовой практикой», — сказал Пичетт в своем заявлении.

Кордестани занимал должность председателя совета директоров с 2015 года. Он останется в совете, сообщает CNBC. Причина ухода Кордестани не сообщалась.

Изменения в руководстве компании произошли на фоне ухудшающихся отношений Twitter с президентом Дональдом Трампом. В конце мая Трамп заявил, что мог бы закрыть компанию, однако для этого нужно пройти юридические процедуры. «Если бы он [Twitter] мог быть законно закрыт, я бы сделал это», — подчеркнул Трамп.