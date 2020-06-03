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Председатель совета директоров Twitter ушел со своего поста

На этой должности Омида Кордестани заменит бывший финансовый директор Twitter Патрик Пичетт. Причина ухода Кордестани не сообщалась
Twitter TWTR $32,2 +1,26% Купить

Председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани покинул свой пост, сообщает Reuters со ссылкой на компанию. На эту должность назначен бывший финансовый директорTwitter Патрик Пичетт.

В своем заявлении Пичетт отметил заслуги своего предшественника и подчеркнул, что за пять лет своей деятельности он обеспечил стабильную работу команды Twitter. «Учитывая силу и глубину управленческой команды Twitter и руководства, мы считаем, что сейчас самое время для развития нашей структуры управления в соответствии с передовой практикой», — сказал Пичетт в своем заявлении.

Кордестани занимал должность председателя совета директоров с 2015 года. Он останется в совете, сообщает CNBC. Причина ухода Кордестани не сообщалась.

Изменения в руководстве компании произошли на фоне ухудшающихся отношений Twitter с президентом Дональдом Трампом. В конце мая Трамп заявил, что мог бы закрыть компанию, однако для этого нужно пройти юридические процедуры. «Если бы он [Twitter] мог быть законно закрыт, я бы сделал это», — подчеркнул Трамп.

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Президент высказался сразу после того, как подписал о регулировании соцсетей. Трамп считает, что у социальных сетей появилась «неконтролируемая власть», с помощью которой они цензурируют сообщения пользователей. «Мы не можем позволить ограниченному числу онлайн-платформ вручную выбирать слова, которыми американцы могут обмениваться в интернете», — пояснил Трамп.

Незадолго до этого Twitter пометил сообщения президента как потенциально содержащие недостоверную информацию.

Однако после подписания указа Twitter снова отметил сообщение президента. На этот раз в соцсети посчитали, что твит нарушает правила компании «в отношении героизации насилия». В нем Трамп писал об обстановке в Миннеаполипсе, где начались протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. В частности, президент отмечал, что власти готовы взять на себя управление, «а как только начнется мародерство, начнется и стрельба».
 

Автор: Мария Лисицына
Теги: Twitter, кадровые перестановки
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