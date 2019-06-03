Куратор закупок «Газпрома» перейдет в Газпромбанк

Михаил Сироткин, один из основных кураторов закупок в «Газпроме», проработавший в монополии почти 20 лет, покидает компанию, рассказали источники РБК. Он станет вице-президентом Газпромбанка

Михаил Сироткин (Фото: gazprom.ru)

Один из кураторов триллионной инвестпрограммы «Газпрома», глава расформированного департамента закупок Михаил Сироткин перейдет на работу в «Газпромбанк». Об этом РБК рассказали два человека, близких к компании и банку.

По информации одного из собеседников РБК, Сироткин станет вице-президентом, второй уточняет, что топ-менеджер станет первым вице-президентом Газпромбанка. Какие вопросы будет курировать Сироткин, источники РБК не говорят.

У структур «Газпрома» около 46% Газпромбанка.

Представитель Газпромбанка отказался от комментариев. В пресс-службе «Газпрома» пока не ответили на запрос РБК.

Сироткин проработал в «Газпроме» почти 20 лет. Сейчас информация о нем на сайте «Газпрома» недоступна. Весной 2019 года «Газпром» сменил ключевых заместителей председателя правления и нескольких рядовых членов. Новым зампредом, ответственным за реализацию инвестпрограммы, стал Олег Аксютин, который начал менять систему управления закупок и команду. Он предложил расформировать в том числе департамент закупок, который возглавлял Сироткин, переведя большинство его функций и сотрудников в другие департаменты. До реформы в этом департаменте работали 196 человек, рассказывал РБК бывший сотрудник «Газпрома». Вместо него было создано три новых департамента (№ 644, 646 и 647), которые теперь курирует сам Аксютин. В три новых департамента трудоустроят вдвое больше сотрудников, чем работали в департаменте Сироткина, — более 400 человек, в том числе более 200 будут переведены из других структур монополии, говорили источники РБК в «Газпроме». Но и задачи департаментов расширены: к закупочной деятельности и планированию инвестпрограммы добавятся планирование и контроль капстроительства, а также ведомственная экспертиза проектов. Департаменты возглавят три заместителя Сироткина.