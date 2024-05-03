Силовики пришли на завод производителя пива «Афанасий»

Правоохранители пришли с обысками на пивоваренный завод «Афанасий» в Тверской области. В компании назвали это событие «хорошим знаком» для имиджа

Фото: afanasyholding / VK Фото: afanasyholding / VK Фото: afanasyholding / VK

На пивоваренный завод «Афанасий» в Тверской области пришли силовики, сообщил РБК источник, знакомый с ходом оперативных мероприятий. До этого о приходе силовиков сообщал Telegram-канал Tver69Live. По его данным, правоохранители «работают и в помещении предприятия, и на территории». Причина визита неизвестна.

Сам холдинг сообщил, что «нам персонально авансом» «показывают театральную постановку силовой подготовки ФСБ». Там это назвали «хорошим знаком для нашего имиджа». В холдинге сообщили, что платят в казну «2 млрд каждый год». На фотографиях, которые опубликовал холдинг, видны люди в форме, которые стоят у складского помещения и в коридорах.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК Тверской области, а также в пресс-службу ГУ МВД региона и холдинг «Афанасий».

Ранее в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров заявлял, что Федеральная налоговая служба фиксирует признаки использования схем уклонения от налогов на рынках табака и пива. Отвечая на вопрос, присутствуют ли такие признаки на рынке пива, он заявил: «Да, там тоже это есть». «Повышенное налогообложение (акцизы — это как раз тот случай) создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в схему, — отметил Егоров. — Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов. В этом смысле там мотивов больше и аппетит к риску гораздо выше».

Выявить такую схему — не самое сложное, говорит глава ФНС. «Но это игра в кошки-мышки. Мы знаем схему, вопрос — сколько она проработает», — указал он.

Как ранее писал РБК, этой осенью ФНС и ФСБ выявили две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого, в нелегальный оборот без акциза с использованием технических компаний. А в прошлом году налоговики раскрыли теневую площадку для ухода от налогов в ресторанной отрасли — с применением подменных касс и теневого эквайринга.

Завод «Афанасий» работает с 1976 года и входит в состав одноименного холдинга. Его генеральным директором с начала 1990-х годов является Максим Ларин. На заводе производят квас и пиво, в частности под марками «Тверское», «Бархатное» и «Золотистое». Всего у ООО «Частная пивоварня «Афанасий» зарегистрирован 21 товарный знак. По итогам 2023 года прибыль завода составила 107,89 млн руб. выручка — 4,13 млрд руб.

В конце 2023 года ФСБ и ФНС вскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива. Как сообщали источники РБК, речь идет о скрытом производстве и выпуске алкогольного пива под видом безалкогольного или кваса и лимонадов. По их словам, в результате реализации этих схем бюджет недополучил десятки миллиардов в виде неуплаченных акцизов и НДС.