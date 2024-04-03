Суд заочно приговорил основателя ГК «Сенеж» по делу о мошенничестве
Хорошевский суд Москвы заочно приговорил основателя ГК «Сенеж», одного из крупнейших производителей краски и средств деревообработки в России, Алексея Кнекова и его жену Ольгу Кнекову к 8,5 и 7,5 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) с последующим отмыванием денежных средств (с. 174.1 УК), пишет «Коммерсантъ».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Хорошевского суда.
По данным издания, поводом для уголовного дела стали события в 2018 году. Из-за конфликта с другими совладельцами холдинга Еленой и Владимиром Максимовыми и отстранения от руководства Кнеков и его жена обнулили счета ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты», которые входили в состав ГК.
«Ъ» со ссылкой на материалы дела пишет, что супруги обратились за помощью к бывшему сотруднику службы безопасности ГК «Сенеж» Дмитрию Студенову, чтобы тот запросил дубликаты электронных ключей для доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», объяснили это необходимостью снять дивиденды и пообещали ему 15 млн руб. Получив верификационные пароли, Кнековы направили в банк платежные поручения на вывод средств по разным основаниям компаниям-однодневкам, которые в последующем использовали для обналичивания. По подсчетам следствия, со счетов ООО «Сенеж-Дистрибуция» вывели 88,5 млн руб., а с ООО «Сенеж-Препараты» — 50,5 млн руб.
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