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Суд заочно приговорил основателя ГК «Сенеж» по делу о мошенничестве

«Ъ»: основатель ГК «Сенеж» и его жена получили сроки по делу о мошенничестве
Основателя ГК «Сенеж» Алексея Кнекова и его жену Ольгу заочно приговорили к 8,5 и 7,5 года по делу об отмывании 139 млн руб. со счетов холдинга. Находясь под подпиской о невыезде, они смогли уехать в Черногорию, пишет «Ъ».
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Хорошевский суд Москвы заочно приговорил основателя ГК «Сенеж», одного из крупнейших производителей краски и средств деревообработки в России, Алексея Кнекова и его жену Ольгу Кнекову к 8,5 и 7,5 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) с последующим отмыванием денежных средств (с. 174.1 УК), пишет «Коммерсантъ».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Хорошевского суда.

По данным издания, поводом для уголовного дела стали события в 2018 году. Из-за конфликта с другими совладельцами холдинга Еленой и Владимиром Максимовыми и отстранения от руководства Кнеков и его жена обнулили счета ООО «Сенеж-Дистрибуция» и ООО «Сенеж-Препараты», которые входили в состав ГК.

«Ъ» со ссылкой на материалы дела пишет, что супруги обратились за помощью к бывшему сотруднику службы безопасности ГК «Сенеж» Дмитрию Студенову, чтобы тот запросил дубликаты электронных ключей для доступа к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», объяснили это необходимостью снять дивиденды и пообещали ему 15 млн руб. Получив верификационные пароли, Кнековы направили в банк платежные поручения на вывод средств по разным основаниям компаниям-однодневкам, которые в последующем использовали для обналичивания. По подсчетам следствия, со счетов ООО «Сенеж-Дистрибуция» вывели 88,5 млн руб., а с ООО «Сенеж-Препараты» — 50,5 млн руб.

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Бизнес
Андрей Ховратов&nbsp;
Студенова задержали и приговорили к четырем годам колонии общего режима, на процессе по делу Кнековых он выступал свидетелем со стороны обвинения, пишет «Ъ». Судебное разбирательство длилось с ноября 2022 года. Несмотря на то, что фигуранты находились под подпиской о невыезде, им удалось улететь в Черногорию. В октябре 2023 года меру пресечения заочно изменили на арест и объявили их в розыск. В последних прениях прокуратура запрашивала по 12 лет колонии для Кнековых. После вынесения приговора адвокаты осужденных его обжаловали.

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