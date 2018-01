Британский регулятор выступил против приобретения Sky компанией Мердока

Лондон настораживает то влияние, которое Мердок и его семья получат на общественное мнение Великобритании в случае приобретения оставшейся доли в Sky. Решение властей может повлиять на другую сделку — между Fox и Disney

Фото: Jason Alden / Bloomberg / Getty Images

В Управлении по конкуренции и рынкам Великобритании заявили, что приобретение компанией 21st Century Fox Руперта Мердока 61% базирующейся в Лондоне компании Sky (владеет каналом Sky News) не отвечает интересам общества, пишет The Wall Street Journal. В случае если активы перейдут под контроль Мердока, он и члены его семьи получат слишком большое влияние на СМИ и на общественное мнение Великобритании, заключили в антимонопольном органе. Сделку еще предстоит одобрить правительству, решение Управления по конкуренции и рынкам носит предварительный характер и не является обязывающим.

Власти подчеркнули, что Мердок уже обладает существенным влиянием на британские СМИ, так как контролирует медиахолдинг News Corp — он издает The Times, The Sunday Times, The Sun (а также через Dow Jones & Company владеет WSJ). Мердок и члены его семьи являются мажоритарными акционерами Fox.

21st Century Fox уже владеет 39% Sky, отмечает газета. За оставшуюся долю компания готова заплатить $15,5 млрд.

Позиция регулятора может оказать влияние на планы Walt Disney Co. купить активы у 21st Century Fox, включая Sky, за $52 млрд, отмечает WSJ. Технически решение британских властей не должно затронуть сделку между Disney и Fox, но если правительство страны заблокирует сделку между Fox и Sky, Disney придется приобретать 100% Sky отдельно.

В Fox заявили, что разочарованы предварительным выводом британских властей. «Мы продолжим взаимодействовать с Управлением по конкуренции и рынкам в преддверии публикации финального отчета, намеченного на май», — цитирует газета сообщение компании.

The Guardian пишет, что антимонопольные власти предложили три дальнейших сценария сделки: полностью заблокировать ее, выделить и продать Sky News другому покупателю или ограничить Sky News от влияния семьи Мердока.

В Sky заявили, что приняли к сведению заявления регулятора, но от дальнейших комментариев отказались.