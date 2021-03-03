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Бизнес ,  
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Книжная палата назвала самых издаваемых детских авторов в России

Неизменным лидером не первый год является Корней Чуковский. За ним идут Елена Ульева и британка Холли Вебб. Тиражи их книг выше, чем у мастеров художественной литературы для взрослых читателей
Корней Чуковский со своими юными читателями в Переделкино в 1959 году
Корней Чуковский со своими юными читателями в Переделкино в 1959 году (Фото: РИА Новости)

Самым издаваемым автором детской литературы в 2020 году стал Корней Чуковский, следует из данных Российской книжной палаты. Всего различные отечественные издательства выпустили 1,08 млн книг автора произведений про доктора Айболита, Бармалея, Мойдодыра и Муху-Цокотуху.

Тираж книг Чуковского немного уменьшился по сравнению с 2019 годом. Но он все равно уже много лет остается лидером рейтинга. А вот его ближайшие преследователи постоянно меняются.

Так, если в 2016 году вторую строчку в списке самых издаваемых авторов детской литературы занимала Агния Барто (сейчас она не входит даже в первую десятку), то следующие три года на этой позиции была британская писательница Холли Вебб. Автор бестселлеров о детях, которые вместе со своими домашними питомцами познают секреты волшебства, неизменно опережала в том числе автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Однако в этом году она все же уступила вторую позицию Елене Ульевой с разницей в 12 тыс. напечатанных экземпляров (912 тыс. против 924 тыс.).

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Ульева — автор около 500 книг, главным образом обучающей литературы («Учимся читать», «Учимся считать», «Развиваем речь», «Учу и запоминаю», «Развивающая книжка с наклейками»).

Топ-10 авторов с максимальными тиражами выглядит так:

  1. Корней Чуковский — 1,081 млн экземпляров.
  2. Елена Ульева — 924 тыс.
  3. Холли Вебб — 912 тыс.
  4. Николай Носов — 588 тыс.
  5. Александр Волков — 557 тыс.
  6. Джоан Роулинг — 533 тыс.
  7. Ирина Гурина — 494 тыс.
  8. Ганс Христиан Андерсен — 378 тыс.
  9. Александр Пушкин — 365 тыс.
  10. Самуил Маршак — 344 тыс.

Чуковскому, Ульевой и Вебб по изданному тиражу удалось опередить лидера в рейтинге самых издаваемых авторов художественной литературы — Стивена Кинга. Всего в 2020 году было издано 774 тыс. книг американского мастера триллера. За ним идут Дарья Донцова (525 тыс.) и Федор Достоевский (459 тыс.). Из первой тройки в этом году выпала Александра Маринина (374 тыс.), пропустившая вперед в том числе и Анджея Сапковского (406 тыс.).

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Фото:Jens Buttner / DPA / ТАСС

В целом в Книжной палате отмечают, что в прошлом году в России было напечатано на 83,7 млн книг меньше, чем годом ранее (-19%). Эксперты объяснили сокращение выпуска печатной продукции карантинными мерами и закрытием книжных магазинов. При этом именно магазины остаются основными каналами в книготорговле, опережая в два раза онлайн.

Автор
Артем Филипенок
Стивен Кинг Корней Чуковский Холли Вебб Елена Ульева Джоан Роулинг книги
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