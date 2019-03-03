Немецкие автопроизводители вложат €40 млрд в электромобили

Данное решение связано с целью снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, заявил глава Ассоциации немецкой автомобильной промышленности (VDA) Бернард Маттес

Электромобили е-Golf на заводе Volkswagen в Дрездене (Фото: Jens Meyer / AP)

Немецкая автоиндустрия намерена в течение трех лет инвестировать более €40 млрд в создание электромобилей и втрое увеличить число доступных покупателям транспортных средств данного типа, рассказал глава Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Бернард Маттес, передает Bloomberg.

По его словам, данный план связан с поставленной Евросоюзом целью понизить выбросы углекислого газа в атмосферу, для выполнения этой задачи потребуется расширение инфраструктуры. В Европе наступает рост «электромобильности», считает Маттес.

Глава VDA отметил, что потребителей отталкивают от электромобилей высокие цены, ограниченная дистанция поездки от одного заряда и неразвитая инфраструктура. При этом, в ближайшие три года крупнейшие немецкие автопроизводители — Volkswagen, Daimler и BWM будут представлены на рынке 100 моделями электромобилей. У людей должно быть больше стимулов для покупки такого транспорта, отметил Маттес.

Другим направлением, в которое инвестируют немецкие автопроизводители, являются беспилотные автомобили. Как отмечает Bloomberg, общая сумма этих вложений составит €18 млрд, при этом Daimler и BMW намерены сотрудничать в их разработке.