 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Генеральным директором Disney станет Джош Д'Амаро

Главой Disney станет Джош Д'Амаро, который занимался парками развлечений корпорации. Его основной конкурент — руководительница подразделения стриминговых сервисов, также получила новую должность, став президентом компании
Walt Disney DIS $104,45 -7,4% Купить
Джош Д&#39;амаро
Джош Д'амаро (Фото: VCG / ТАСС)

Новым генеральным директором (CEO) Disney станет Джош Д'Амаро, который прежде возглавлял подразделение тематических парков корпорации. Об этом сообщила компания на своем официальном сайте.

«Джош Д'Амаро обладает редким сочетанием вдохновляющего лидерства и новаторства, острым чутьем к стратегическим возможностям роста и глубокой любовью к бренду Disney и его сотрудникам — все это делает его подходящим кандидатом на пост следующего генерального директора Disney», — заявил Джеймс Горман, председатель совета директоров The Walt Disney Company.

54-летний Джош Д'Амаро до назначения был главной подразделения тематических парков и круизных судов Disney. Д'Амаро пришел работать в Disney в 1998 году, до этого он был менеджером в Gillette. Он трудился в тематических парках в Калифорнии, Гонконге и Флориде, где занимал руководящие должности.

Д'Амаро сменит на позиции CEO Боба Айгера, руководившего Walt Disney более 15 лет. Совет директоров Disney выбирал между двумя кандидатами: Джошем Д'Амаро и Даном Уолденом, руководителем телевизионного и стримингового бизнеса корпорации.

Уолден займет позицию президента и главного креативного директора The Walt Disney Company. Эта новая должность была создана специально для топ-менеджера корпорации, Уолден будет напрямую подчиняться Д'Амаро, говорится в заявлении компании, и отвечать за то, чтобы креативные и коммуникационные материалы бренда на любых платформах и для любой аудитории были едиными по стилю, эффективно вовлекали людей и помогали компании достигать бизнес-целей.

Bloomberg узнал, кто станет следующим генеральным директором Disney
Бизнес
Джош&nbsp;Д&#39;Амаро

Действующий CEO Disney Боб Айгер заявил, что Д'Амаро — «исключительный лидер и идеальный кандидат на должность нашего следующего генерального директора».

Направление бизнеса Disney Experiences по предоставлению услуг в парках развлечений, которым в том числе занимался Джош Д'Амаро, показало рост в 6% в 2025 году, а операционная  прибыль подразделения «Парки и развлечения на территории США» выросла на 9%, до $920 млн.


Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Disney CEO гендиректор
Материалы по теме
Bloomberg узнал, кто станет следующим генеральным директором Disney
Бизнес
Disney вложит $1 млрд в OpenAI и предоставит доступ к своим персонажам
Технологии и медиа
Disney решила изменить свою политику в области разнообразия и меньшинств
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Трамп заявил об «ожидании с нетерпением» закрытия The New York Times Политика, 17:33
СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 17:29
Почему возвращать дилеру машину с браком стало невыгодно. Ответ юристов Авто, 17:23
Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Каким была «лирический диктор» Общество, 17:21 
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС Политика, 17:20
Миронов выступил за восстановление смертной казни в России Общество, 17:18
МИД Германии ответил на слова Лаврова о попытках реванша на Украине Политика, 17:17
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
«Зенит» стартовал с победы в Зимнем Кубке РПЛ, вырвав победу у «Динамо» Спорт, 17:16
Слепота внимания: почему даже успешные управленцы не замечают очевидного Образование, 17:15
Турецкий клуб не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документации Спорт, 17:12
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным Политика, 17:11
Похищенный в Петербурге мальчик погиб в машине от удара кулаком по голове Политика, 17:11
Цена на серебро взлетели на 15% после трех дней распродаж Инвестиции, 17:05
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05