Генеральным директором Disney станет Джош Д'Амаро

Главой Disney станет Джош Д'Амаро, который занимался парками развлечений корпорации. Его основной конкурент — руководительница подразделения стриминговых сервисов, также получила новую должность, став президентом компании

Джош Д'амаро (Фото: VCG / ТАСС)

Новым генеральным директором (CEO) Disney станет Джош Д'Амаро, который прежде возглавлял подразделение тематических парков корпорации. Об этом сообщила компания на своем официальном сайте.

«Джош Д'Амаро обладает редким сочетанием вдохновляющего лидерства и новаторства, острым чутьем к стратегическим возможностям роста и глубокой любовью к бренду Disney и его сотрудникам — все это делает его подходящим кандидатом на пост следующего генерального директора Disney», — заявил Джеймс Горман, председатель совета директоров The Walt Disney Company.

54-летний Джош Д'Амаро до назначения был главной подразделения тематических парков и круизных судов Disney. Д'Амаро пришел работать в Disney в 1998 году, до этого он был менеджером в Gillette. Он трудился в тематических парках в Калифорнии, Гонконге и Флориде, где занимал руководящие должности.

Д'Амаро сменит на позиции CEO Боба Айгера, руководившего Walt Disney более 15 лет. Совет директоров Disney выбирал между двумя кандидатами: Джошем Д'Амаро и Даном Уолденом, руководителем телевизионного и стримингового бизнеса корпорации.

Уолден займет позицию президента и главного креативного директора The Walt Disney Company. Эта новая должность была создана специально для топ-менеджера корпорации, Уолден будет напрямую подчиняться Д'Амаро, говорится в заявлении компании, и отвечать за то, чтобы креативные и коммуникационные материалы бренда на любых платформах и для любой аудитории были едиными по стилю, эффективно вовлекали людей и помогали компании достигать бизнес-целей.

Действующий CEO Disney Боб Айгер заявил, что Д'Амаро — «исключительный лидер и идеальный кандидат на должность нашего следующего генерального директора».



Направление бизнеса Disney Experiences по предоставлению услуг в парках развлечений, которым в том числе занимался Джош Д'Амаро, показало рост в 6% в 2025 году, а операционная прибыль подразделения «Парки и развлечения на территории США» выросла на 9%, до $920 млн.