Генеральным директором Disney станет Джош Д'Амаро
Новым генеральным директором (CEO) Disney станет Джош Д'Амаро, который прежде возглавлял подразделение тематических парков корпорации. Об этом сообщила компания на своем официальном сайте.
«Джош Д'Амаро обладает редким сочетанием вдохновляющего лидерства и новаторства, острым чутьем к стратегическим возможностям роста и глубокой любовью к бренду Disney и его сотрудникам — все это делает его подходящим кандидатом на пост следующего генерального директора Disney», — заявил Джеймс Горман, председатель совета директоров The Walt Disney Company.
54-летний Джош Д'Амаро до назначения был главной подразделения тематических парков и круизных судов Disney. Д'Амаро пришел работать в Disney в 1998 году, до этого он был менеджером в Gillette. Он трудился в тематических парках в Калифорнии, Гонконге и Флориде, где занимал руководящие должности.
Д'Амаро сменит на позиции CEO Боба Айгера, руководившего Walt Disney более 15 лет. Совет директоров Disney выбирал между двумя кандидатами: Джошем Д'Амаро и Даном Уолденом, руководителем телевизионного и стримингового бизнеса корпорации.
Уолден займет позицию президента и главного креативного директора The Walt Disney Company. Эта новая должность была создана специально для топ-менеджера корпорации, Уолден будет напрямую подчиняться Д'Амаро, говорится в заявлении компании, и отвечать за то, чтобы креативные и коммуникационные материалы бренда на любых платформах и для любой аудитории были едиными по стилю, эффективно вовлекали людей и помогали компании достигать бизнес-целей.
Действующий CEO Disney Боб Айгер заявил, что Д'Амаро — «исключительный лидер и идеальный кандидат на должность нашего следующего генерального директора».
Направление бизнеса Disney Experiences по предоставлению услуг в парках развлечений, которым в том числе занимался Джош Д'Амаро, показало рост в 6% в 2025 году, а операционная прибыль подразделения «Парки и развлечения на территории США» выросла на 9%, до $920 млн.
