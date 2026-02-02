 Перейти к основному контенту
0

Bloomberg узнал, кто станет следующим генеральным директором Disney

Bloomberg: новым CEO Disney станет глава подразделения парков развлечений
Bloomberg узнал, кто может возглавить медиагиганта Disney. Совет директоров группы пока не утвердил окончательное решение, но, по информации WSJ, там делали выбор между главой парков развлечений и директором стриминговых сервисов
Walt Disney DIS $112,8 +1,09% Купить
Джоша Д&#39;Амаро
Джоша Д'Амаро (Фото: Ricardo Moreira / Getty Images)

Новым генеральным директором (CEO) Disney станет Джош Д'Амаро, который прежде возглавлял подразделение, приносящее наибольшую прибыль Disney с 2020 года, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. Они говорят, что совет директоров компании пришел к единому мнению и сделает свой выбор на следующей неделе.

54-летний Джош  Д'Амаро возглавляет подразделения тематических парков Disney. Д'Амаро пришел работать в Disney в 1998 году, до этого он был менеджером в Gillette. Он трудился в тематических парках в Калифорнии, Гонконге и Флориде, где занимал руководящие должности.

В случае утверждения кандидатуры Д'Амаро, он сменит Боба Айгера, который руководил Disney с 2005 по 2020 год. В 2022 году Айгера повторно назначили CEO «для возобновления роста компании» и подготовки преемника на пост.

The Wall Street Journal (WSJ) написала со ссылкой на источники, что борьба за пост CEO Disney велась между Д'Амаро и руководителем телевизионного и стримингтового бизнеса корпорации Даной Уолден. 

Боб Айгер покинул пост генерального директора Disney
Бизнес
Фото:Jean-Marc Haedrich / Zuma / Global Look Press

Контракт Боба Айгера с Walt Disney истекает 31 декабря 2026 года. Гендиректор Disney заявлял коллегам, что устал и хочет проводит больше времени на своей яхте и сосредоточиться на совместных проектах со своей женой, таких как женская футбольная команда «Энджел Сити». Айгер и его жена Уиллоу Бэй купили ее в июле 2024 года за $250 млн.

«Энджел Сити» был основан в 2020 году актрисой Натали Портман, венчурным капиталистом Карой Нортман и предпринимателем Джули Урман. Основатель Reddit и муж теннисистки Серены Уильямс Алексис Оганян был управляющим владельцем клуба. После закрытия сделки Портман, Урман и Оганян по-прежнему будут входить в совет директоров.

Материал дополняется

