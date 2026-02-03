Аэропорт Домодедово опроверг сообщения о сокращении работников

Никаких массовых увольнений нет, заявил представитель аэропорта и пояснил, что реализуются плановые управленческие изменения для «перераспределения функций и повышения эффективности взаимодействия с авиакомпаниями»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Группа «Домодедово» не проводит никаких сокращений в своих подразделениях, включая ООО «Домодедово Коммершл Сервисиз» (ДКС), информация об этом не соответствует действительности, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Никаких массовых увольнений не проводится. Публикации в ряде СМИ основаны на недостоверных сведениях и вводят в заблуждение пассажиров, партнеров и общественность», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в аэропорту реализуются плановые управленческие изменения для «перераспределения функций и повышения эффективности взаимодействия с авиакомпаниями». Там подчеркнули, что о сокращениях сотрудников речи не идет.

В аэропорту сообщили, что за техническое и производственное сопровождение перевозчиков будут отвечать профильные предприятия группы, квалифицированные работники будут сосредоточены на прямом взаимодействии с авиакомпаниями. В Домодедово добавили, что оставляют за собой право на защиту деловой репутации всеми законными способами.

В конце января по итогам торгов новым владельцем активов группы «Домодедово» стало ООО «Перспектива», «дочка» «Международного аэропорта Шереметьево» (МАШ).

Гендиректор МАШ Михаил Василенко после объявления итогов аукциона назвал покупку Домодедово «бизнес-проектом, направленным на оздоровление важной части Московского авиаузла». Он уточнил, что Шереметьево купил активы группы за счет собственных денежных средств, без привлечения займов.

По словам Василенко, Домодедово — «крайне сложный объект с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками». Кроме структуры Шереметьево в торгах участвовало АО «Московский международный аэропорт», стопроцентная «дочка» «Международного аэропорта Внуково».