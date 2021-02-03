«Коммерсантъ» узнал о намерении «Газпрома» сократить бизнес в Дагестане

Компания объяснила это большими задолженностями потребителей за газ, неплатежами, незаконным потреблением. «Газпром» готов передать государству газораспределительные сети, но оставить за собой оптовые поставки

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«Газпром» хочет отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане из-за убыточности ведения бизнеса в регионе, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, глава компании Алексей Миллер предложил премьер-министру Михаилу Мишустину создать в Дагестане единого оператора, который взял бы на себя функции по сбыту газа и газораспределению. Новая организация может быть создана в форме федерального казенного предприятия, уточнил топ-менеджер. Соответствующее письмо Миллер направил главе правительства 18 января, пишет издание.

В нем глава «Газпрома» объяснил такое желание большими задолженностями за газ. Просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями составила 14,9 млрд руб. (на 1 октября 2020 года), резервы по сомнительным долгам составляют более 9,4 млрд руб., пишет газета со ссылкой на письмо Миллера.

В статье говорится, что работу компании в регионе осложняют неплатежи за газ, незаконное потребление, судебные иски по взысканию платы за пользование сетями. Миллер также пояснил, что попытки компании наладить нормальный процесс газоснабжения «не находят должной поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана».