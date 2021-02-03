«Коммерсантъ» узнал о намерении «Газпрома» сократить бизнес в Дагестане

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 75,91 (+0,4) Инвестиции, 02 фев, 13:52
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,63 (+0,08) Инвестиции, 02 фев, 13:52
Пентагон оценил возможность ядерной войны США и России Политика, 09:54 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 09:52 Синоптики предупредили об осадках и гололедице в Москве Общество, 09:46 Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии Общество, 09:38 Эксперты оценили готовность россиян к четырехдневной рабочей неделе Общество, 09:35 Глава РФС назвал задачу сборной России на Евро-2020 Спорт, 09:24 Рост цен на новостройки бизнес-класса в Москве оценили в 16% за год Недвижимость, 09:24 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 09:23 OZON или AliExpress. Рейтинг самых популярных в соцсетях ретейлеров Pro, 09:20 «Коммерсантъ» узнал о намерении «Газпрома» сократить бизнес в Дагестане Бизнес, 09:18 Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей Pro, 08:55 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 08:54 Офшоры в Крыму, протесты после приговора Навальному. Главные новости РБК Общество, 08:50 В Красноярске при пожаре на складе автозапчастей обрушилась кровля Общество, 08:43
Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о намерении «Газпрома» сократить бизнес в Дагестане

Компания объяснила это большими задолженностями потребителей за газ, неплатежами, незаконным потреблением. «Газпром» готов передать государству газораспределительные сети, но оставить за собой оптовые поставки
«Газпром» GAZP ₽214,42 -0,11% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Газпром» хочет отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане из-за убыточности ведения бизнеса в регионе, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, глава компании Алексей Миллер предложил премьер-министру Михаилу Мишустину создать в Дагестане единого оператора, который взял бы на себя функции по сбыту газа и газораспределению. Новая организация может быть создана в форме федерального казенного предприятия, уточнил топ-менеджер. Соответствующее письмо Миллер направил главе правительства 18 января, пишет издание.

В нем глава «Газпрома» объяснил такое желание большими задолженностями за газ. Просроченная задолженность потребителей перед региональными газовыми компаниями составила 14,9 млрд руб. (на 1 октября 2020 года), резервы по сомнительным долгам составляют более 9,4 млрд руб., пишет газета со ссылкой на письмо Миллера.

Медведев предложил Северному Кавказу оплатить долги за газ активами
Общество
Дмитрий Медведев

В статье говорится, что работу компании в регионе осложняют неплатежи за газ, незаконное потребление, судебные иски по взысканию платы за пользование сетями. Миллер также пояснил, что попытки компании наладить нормальный процесс газоснабжения «не находят должной поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана».

В правительстве «Коммерсанту» подтвердили получение письма и сообщили, что предложения, содержащиеся в нем, прорабатываются в Минэнерго, Минфине, Минэкономразвития, ФАС и Росимуществе.

«Газпром» отказался от комментариев РБК.

Читайте на РБК Pro
Четыре главных вопроса при сокращении численности штата Консультант Disney и IBM Дэвид Нур: опасайтесь «удобных» руководителей РБК Pro: как избежать претензий налоговиков к сделке с контрагентами Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли

Компания осуществляет сбыт газа через «Газпром межрегионгаз Махачкала», газораспределение — через «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала». Миллер в своем письме уточнил, что компании принадлежит менее 18% газораспределительных сетей Дагестана.

«Россети» оценили долги республик Северного Кавказа в 4,8 млрд руб.
Общество

Он предложил передать новому федеральному казенному предприятию принадлежащие региону и муниципалитетам сети. В качестве другого варианта компания рассматривает возможность «подарить государству сети», которые позже будут переданы новому предприятию на праве оперативного управления.

За собой компания хочет оставить лишь оптовые поставки газа в регион.

Власти давно пытаются решить проблемы долгов республик Северного Кавказа за энергоресурсы. В июле 2018 года занимавший тогда должность премьер-министра Дмитрий Медведев рекомендовал регионам погасить долги за газ и электричество перед ПАО «Россети» и «Газпромом» за счет передачи им энергосетевых активов.

Премьер тогда оценил работу должностных лиц региона по исполнению более ранних поручений в сфере энергетики как неэффективную. Помимо этого, главы субъектов должны были обеспечить «100-процентный уровень оплаты бюджетными организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущего потребления энергоресурсов в Северо-Кавказском федеральном округе».

В апреле 2019 года Виталий Мутко, который тогда был вице-премьером, оценил задолженность всех потребителей газа и электроэнергии на Северном Кавказе в 120 млрд руб.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Людмила Подобедова
«Газпром» «Газпром межрегионгаз» Дагестан газ
Материалы по теме
«Газпром» разместил еврооблигации на $2 млрд
Финансы
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2020 году упал на 10%
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter