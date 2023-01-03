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Reuters узнал об отказе перестраховщиков иметь дело с Россией и Украиной

Reuters: перестраховщики отказались включать Россию и Украину в страховые полисы
Покрытие России, Белоруссии и Украины перестают включать в полисы компаний, страхующих риски страховщиков. Ранее страховать военные риски в России, Белоруссии и на Украине отказались ведущие страховые компании
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Компании, которые занимаются перестраховкой страховых компаний, с 1 января перестали включать Россию, Белоруссию и Украину в свои полисы. Это следует из отчета страхового брокера Gallagher Re International, с которым ознакомился Reuters.

По словам главы компании Джека Викерса, многие договоры перестраховки заключаются именно 1 января, и на этот раз многие участники рынка пришли к выводу, что в свете продолжающегося конфликта есть серьезные трудности с оформлением страховки, покрывающей эти три страны. Поскольку перестраховщики не хотят переподписывать полисы, то и страховщики, которые лишаются возможности гарантировать свои риски, все менее склонны работать на нестабильном рынке.

Reuters указывает, что для перестраховщиков серьезной стала проблема с десятками лизинговых самолетов, которые в итоге оказались заперты в России. В результате весомых потерь вследствие этой ситуации стоимость перестраховки рисков, связанных с авиацией, с 1 января выросла на 200%, утверждают в Gallagher Re.

Как ранее сообщал РБК, также с 1 января решили отказаться от покрытия военных рисков в России, Белоруссии и на Украине крупнейшие мировые страховщики судов — American, North, UK и West. Аналогичное решение приняли и японские компании.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
страхование
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