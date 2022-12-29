Крупнейшие страховщики судов отменят военное страхование для России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 11:46
Свидетели «нулевого дня»: чем рискуют в России лучшие кибербезопасники Pro, 11:46
«Ведомости» узнали о возобновлении работы завода Hyundai в Петербурге Бизнес, 11:43
Арестованного за домашнее насилие чемпиона WBA выпустили под залог Спорт, 11:43
Россияне назвали причины для возвращения на старую работу Life, 11:42
Эксперты Роскачества обнаружили в мандаринах следы пестицидов Life, 11:36
ЕС, США и ООН призвали талибов отменить запрет на работу женщин Политика, 11:34
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:30
Куда сходить на новогодних каникулах. Выставки, спектакли и фильмы Life, 11:28
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 11:23
В Одессе и Львове сообщили об отключениях света после ударов Политика, 11:23
Провал — впереди. Каким был 2022 год для коммерческой недвижимости Москвы Pro, 11:22
Хуснуллин оценил потенциал строительства жилья в России в 400 млн кв. м Недвижимость, 11:08
Лидер ЦСКА не исключил уход из клуба из-за санкций к российскому футболу Спорт, 11:08
Военная операция на Украине ,  
0 

Крупнейшие страховщики судов отменят военное страхование для России

Крупнейшие клубы страховщиков P&I отказались от покрытия рисков судоходства в России
Крупнейшие международные компании по страхованию судоперевозок отменят с 1 января страхование военных рисков в России, Белоруссии и на Украине
Фото: Anthony Kwan / Getty Images
Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Четыре страховых клуба судовладельцев — American, North, UK и West — объявили, что отменят покрытие военных рисков в России, Украине и Белоруссии c 1 января, передает Reuters.

Так называемые клубы P&I (клубы защиты и возмещения убытков) American, North, UK и West — крупнейшие мировые страховщики судов, вместе эти компании покрывают риски порядка 90% морских судов.

В оповещении страховщика West говорится, что с 1 января прекратится покрытие страховых рисков «в любом районе или территориальных водах, где российские или поддерживаемые Россией силы участвуют в конфликте» или в любом другом случае, связанном с конфликтом России и Украины. Компания UK поясняет, что из-за конфликта «перестраховщики клуба больше не могут обеспечивать перестрахование военных рисков, связанных с территориальными рисками России, Украины или Белоруссии».

Цель P&I-страхования— защитить интересы владельца судна от претензий третьих лиц и обезопасить его от возможных убытков в случае причинения ущерба третьей стороне. P&I — это основной вид страхования судов, который требуют грузовладельцы и различные службы, эксплуатация судна без этого вида страхования практически невозможна.

Как правило, такой тип страховки распространяется на случаи, которые не покрывает обычная страховка, — повреждения судна, гибель и телесные повреждения экипажа, пассажиров и других лиц на борту, потерю и повреждение груза, покрывает риски столкновения и контакта с неподвижными или плавучими объектами, ответственность за загрязнение окружающей среды, риски военных конфликтов и др.

Ранее о прекращении страхования рисков для судовладельцев, чьи суда проходят через российские воды, заявили японские компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance. Это означает, что покрытие ущерба не будет предоставляться нигде в российских водах, в том числе на Дальнем Востоке. Решение вызвано отказом зарубежных перестраховочных компаний брать на себя риски, связанные с Россией.

Крупные российские страховщики зафиксировали спрос со стороны клиентов на военные риски, а также невысокий интерес к полисам выезжающих за рубеж, рассказали РБК представители страховых компаний «Совкомбанк Страхование» и «Абсолют Страхование». Однако Гражданский кодекс России предусматривает, что военные риски могут служить основанием для освобождения страховщиков от выплаты возмещения, если иное не предусмотрено договором, то есть застраховать такие риски можно, только если оно прямо предусмотрено в договоре. «Абсолют Страхование» и «Совкомбанк Страхование», как и большинство других компаний, не предоставляют такого покрытия, сказали их представители. Другие крупные страховщики не ответили на вопрос о таких видах услуг.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
страхование судоходство Россия военный конфликт
Материалы по теме
ЦБ опубликовал черный список нелегальных страховщиков
Финансы
Японские страховщики прекратят покрывать ущерб судов в российских водах
Бизнес
Страховщики оценили спрос на военные риски и зарубежные полисы
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter