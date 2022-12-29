Крупнейшие страховщики судов отменят военное страхование для России

Крупнейшие международные компании по страхованию судоперевозок отменят с 1 января страхование военных рисков в России, Белоруссии и на Украине

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Четыре страховых клуба судовладельцев — American, North, UK и West — объявили, что отменят покрытие военных рисков в России, Украине и Белоруссии c 1 января, передает Reuters.

Так называемые клубы P&I (клубы защиты и возмещения убытков) American, North, UK и West — крупнейшие мировые страховщики судов, вместе эти компании покрывают риски порядка 90% морских судов.

В оповещении страховщика West говорится, что с 1 января прекратится покрытие страховых рисков «в любом районе или территориальных водах, где российские или поддерживаемые Россией силы участвуют в конфликте» или в любом другом случае, связанном с конфликтом России и Украины. Компания UK поясняет, что из-за конфликта «перестраховщики клуба больше не могут обеспечивать перестрахование военных рисков, связанных с территориальными рисками России, Украины или Белоруссии».

Цель P&I-страхования— защитить интересы владельца судна от претензий третьих лиц и обезопасить его от возможных убытков в случае причинения ущерба третьей стороне. P&I — это основной вид страхования судов, который требуют грузовладельцы и различные службы, эксплуатация судна без этого вида страхования практически невозможна. Как правило, такой тип страховки распространяется на случаи, которые не покрывает обычная страховка, — повреждения судна, гибель и телесные повреждения экипажа, пассажиров и других лиц на борту, потерю и повреждение груза, покрывает риски столкновения и контакта с неподвижными или плавучими объектами, ответственность за загрязнение окружающей среды, риски военных конфликтов и др.

Ранее о прекращении страхования рисков для судовладельцев, чьи суда проходят через российские воды, заявили японские компании Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance. Это означает, что покрытие ущерба не будет предоставляться нигде в российских водах, в том числе на Дальнем Востоке. Решение вызвано отказом зарубежных перестраховочных компаний брать на себя риски, связанные с Россией.

Крупные российские страховщики зафиксировали спрос со стороны клиентов на военные риски, а также невысокий интерес к полисам выезжающих за рубеж, рассказали РБК представители страховых компаний «Совкомбанк Страхование» и «Абсолют Страхование». Однако Гражданский кодекс России предусматривает, что военные риски могут служить основанием для освобождения страховщиков от выплаты возмещения, если иное не предусмотрено договором, то есть застраховать такие риски можно, только если оно прямо предусмотрено в договоре. «Абсолют Страхование» и «Совкомбанк Страхование», как и большинство других компаний, не предоставляют такого покрытия, сказали их представители. Другие крупные страховщики не ответили на вопрос о таких видах услуг.