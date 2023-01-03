Французский производитель контейнеров для СПГ прекратит работу в России

Компания приняла такое решение, проанализировав последние пакеты санкций ЕС, которые запрещают предоставлять инженерные услуги российским предприятиям

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Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) приостанавливает работу в России. В ее сообщении говорится, что решение принято «после тщательного анализа» восьмого и девятого пакетов санкций Евросоюза, введенных из-за военной операции на Украине.

С 8 января GTT приостановит контракт с российской судоходной компанией «Звезда» по строительству 15 газовозов ледокольного класса. Участие французской компании ограничится завершением проектов двух судов.

Компания сообщила, что больше не будет включать в свой проект заказов проекты в России.

GTT специализируется на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем для транспортировки и хранения сжиженного природного газа (СПГ).

В сентябре 2019 года GTT подписала контракт с Saren B.V. (совместным предприятием нефтесервисной Saipem и турецкой Renaissance Heavy Industries) на проектирование и строительство трех ОГТ (платформ, на которых будут размещены модули с оборудованием для сжижения газа) для проекта «Арктик СПГ-2».

В июле 2022-го «Коммерсантъ» сообщил, что НОВАТЭК намерен сменить подрядчиков по реализации платформ для «Арктик СПГ — 2» в связи с тем, что европейские компании Technip и Saipem приостановили работы из-за рисков санкций. После этого GTT получил уведомление от подрядчика о намерении компании расторгнуть контракт.