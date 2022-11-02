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Мантуров назвал преждевременным выход федеральных ретейлеров в ДНР и ЛНР

Крупнейшим ретейлерам пока преждевременно планировать экспансию в присоединившиеся к России регионы, считает вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, с обеспечением в регионах справляется местная торговля
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Существующие магазины в регионах Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях «обеспечивают население всем необходимым», заявил РБК вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На этих территориях необходимо развивать оптовые рынки и ярмарки, сказал глава Минпромторга, отметив, что считает выход туда федеральных российских ретейлеров пока преждевременным.

«Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные — и они обеспечивают население всем необходимым», — заявил Мантуров.

Минпромторг, по словам министра, взаимодействует с представителями органов власти, ответственными за торговлю на этих территориях, и рекомендует развивать на новых российских территориях многоформатную торговлю.

«Мы ориентировали коллег на наш проект стратегии развития торговли, в котором изложено наше видение развития отрасли, а также концепцию развития оптовых продовольственных рынков, методические рекомендации по организации ярмарок, уличной торговли», — пояснил вице-премьер. В стратегии, действующей до 2025 года, был сделан упор на развитие как сетевого ретейла, так и ярмарок и рынков.

Референдумы в четырех регионах проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября в Кремле прошла церемония, где президент России Владимир Путин, главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Утром 5 октября Путин подписал законы об их ратификации.

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Федеральные ретейлеры ни разу не комментировали возможную экспансию в новые регионы, премьер ДНР Виталий Хоценко заявлял, что с «рядом крупных торговых сетей» велись об этом переговоры. Возможность работы в Херсонской и Запорожской областях рассматривала связанная со структурами экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева сеть «Пуд»: о том, что крупнейший сетевой оператор из Крыма ищет сотрудников для развития в этих регионах, в сентябре сообщал «Коммерсантъ».

По данным Минпромторга, в ДНР и ЛНР сейчас работает 23,5 тыс. точек розничной торговли, в Херсонской области — более 9 тыс. точек. Количество розничных рынков в ДНР — 101, в ЛНР — 76, в Херсонской области — 137, в Запорожской области — 19. Заведений общественного питания в ДНР — 1,7 тыс., в ЛНР — 1,1 тыс., в Херсонской области — около 650.

Статистика по Запорожской области продолжает формироваться из-за отсутствия статистического ведомства и трудностей с выездом на объекты ввиду боевых действий, уточнили в Минпромторге.

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Теги
Анна Левинская, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
Донбасс торговля ретейл Минпромторг Денис Мантуров ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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