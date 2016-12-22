Мильнер выбыл из числа 50 самых успешных венчурных инвесторов

Единственный россиянин в «списке Мидаса» — рейтинге 100 самых успешных венчурных инвесторов по версии журнала Forbes — Юрий Мильнер выбыл из топ-50. Наиболее успешным инвестором журнал назвал партнера Sequoia Capital Нила Шэня

Юрий Мильнер (Фото: David Paul Morris / Bloomberg)

Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг 100 наиболее успешных венчурных инвесторов мира, более известный как The Midas List («список Мидаса»). Единственным россиянином, попавшим в список, стал основатель группы фондов DST Global (Digital Sky Technologies) Юрий Мильнер. Составители рейтинга назвали его «самым влиятельным российским инвестором в области технологий».

Однако, несмотря на это, за год он упал с 15-й строчки на 52-ю и тем самым выбыл из топ-50. В 2015 году Мильнер занимал 20-е место в «списке Мидаса», в 2016 году — 17-е.

Российский журнал Forbes оценивает состояние Миллера в $3,5 млрд, предприниматель занимает 31-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2017 года. В 2009–2010 годах основанный Мильнером и Алишером Усмановым фонд DST приобрел миноритарный пакет акций американской социальной сети Facebook. Также DST вкладывал деньги в такие зарубежные активы, как Spotify, Airbnb, Groupon, Xiaomi, Twitter, Zynga, Alibaba и др.

Самым успешным венчурным инвестором 2018 года признан партнер американского фонда Sequoia Capital Нил Шэнь. Ему уступил партнер венчурной фирмы Benchmark Билл Герли. На третьем месте — партнер фонда Sequoia Capital Джим Гетц.