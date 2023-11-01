Автоконцерны попросили власти помочь с проблемой доставки машин в салоны

Автоконцерны обратились в правительство с просьбой помочь решить проблему дефицита автовозов. Пока же производители вынуждены перекладывать возросшие затраты на логистику на покупателей

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Российские автоконцерны обратились в Минтранс и Минпромторг с просьбами помочь разрешить ситуацию с неконтролируемым удорожанием логистики при доставке готовых машин с заводов в дилерские центры, сообщил источник РБК в одной из компаний-производителей и подтвердил еще один источник на автомобильном рынке.

По информации одного из собеседников РБК, обращения направляли АвтоВАЗ и «Соллерс». «С начала года наблюдается критическая ситуация на рынке, связанная с перевозкой готовой продукции. Это связано с дефицитом автовозов и сложностями с ввозом такой техники по параллельному импорту. Также сказывается собственно дефицит водителей техники. В результате тарифы на такие перевозки резко выросли, чуть ли не в два раза», — рассказал источник. При этом такие перевозки и тарифы на них не регулируются государством.

Представители «Соллерса» и АвтоВАЗа подтвердили РБК наличие проблемы. В «Соллерс» рассказали, что она особенно остро проявилась во второй половине года. В связи с этим Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) ввел специальную надбавку к цене автомобиля марки у дилера: «С 1 ноября компания вынуждена ввести частичную компенсацию стоимости доставки автомобилей до дилерских центров в размере 50 тыс. руб. (на один автомобиль. — РБК). Данные расходы будут включены в прайс-лист, при этом официальная рекомендованная розничная цена (РРЦ) всех моделей бренда остается без изменений».

Желающие приобрести машину без допнадбавки могут заказать ее напрямую у завода — с помощью конфигуратора модификаций на сайте марки. Но в этом случае автомобиль придется ждать три-шесть месяцев в зависимости от варианта оснащения и установленного оборудования, сообщила представитель «Соллерс».

В АвтоВАЗе РБК подтвердили, что наблюдается значительный рост цен на рынке логистических услуг и компания сейчас рассматривает различные варианты компенсации таких затрат. На вопрос, будут ли для этого повышать цены на автомобили, ее представитель не ответил.

За девять месяцев 2023 года АвтоВАЗ продал 242,6 тыс. автомобилей (на 96% больше, чем в 2022 году), группа «Соллерс» реализовала за этот же период (по всем трем маркам — «УАЗ», Sollers и Ford Transit) 30,5 тыс. автомобилей (+39,2%).

В Минппромторге сообщили РБК, что совместно с Минтрансом и отраслевым сообществом прорабатывают разные варианты оптимизации вывоза готовых автомобилей в дилерские центры. «С учетом компетенций отечественных предприятий рассматриваются варианты организации производства автовозов, отвечающих всем требованиям предприятий автомобильной промышленности. — говорится в сообщении.

Обращения в Минпромторг и Минтранс представители обоих концернов не комментируют.

Откуда возник дефицит

Проблему дефицита поднимал на Восточном экономическом форуме в сентябре вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак: «Сейчас в стране реально не хватает автовозов и водителей автовозов, чтобы готовые товарные автомобили с заводов вывозить к дилерам», — рассказывал он. Вместе с тем, в конце октября Громак также предлагал ввести полную компенсацию транспортных затрат для экспортеров в дальние страны (Латинская Америка, Африка). Затраты на логистику по некоторым направлениям, по его словам, выросли в семь раз, при этом многие зарубежные поставщики отказываются перевозить российскую продукцию. Сейчас в России действует 80-процентная компенсация логистических затрат для экспортеров высокотехнологичной продукции.

Как отмечает один из собеседников РБК на автомобильном рынке, сегмент перевозок готовых автомобилей не регулируется государством, поэтому логисты задирают ценник. В России не так много компаний, которые владеют автовозами, сообщили РБК в Национальном союзе экспертов в сфере транспорта и логистики. Среди компаний, оказывающих подобные услуги, петербургский «Ятис» и московский «Мейджик Транс». На сайте первого указано, что у компании есть собственный парк автотранспорта в более 340 транспортных средств. РБК направил запросы в обе компании.

По словам Олега Дунаева, председателя подкомитета по транспорту и логистике комитета РСПП по международному сотрудничеству, проблема дефицита автовозов связана с тем, что направления логистики в 2022–2023 годах резко поменялись: «Когда ушли западные концерны, очевидно, что направления доставки товаров изменились».