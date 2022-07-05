«Билайн» откажется от стандарта 3G в пользу LTE в Москве и Подмосковье

С сентября «ВымпелКом» намерен отказаться от стандарта связи 3G в Москве и Московской области, сохранив его только для голосовой связи. В компании объяснили, что доля 3G в общем объеме трафика снижается, а потребление LTE растет

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») к сентябрю переведет сети стандарта 3G в диапазоне 2,1 ГГц на технологию LTE (относится к четвертому поколению связи, 4G) в Москве и Московской области, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.

Предполагается, что к началу осени в столичном регионе оператор оставит для 3G самую низкую и короткую полосу — 900 МГц. По словам аналитика MForum Алексея Бойко, этот диапазон уместно использовать только для голосовой связи, в то время как полосы в диапазонах выше 1 ГГц подходят для передачи данных и голоса.

В «ВымпелКоме» объяснили такое решение падением трафика 3G в регионе и ростом потребления LTE. Компания считает, что рефарминг (перераспределение частот) позволит увеличить емкость сети передачи данных на 50%.

До конца 2023 года «ВымпелКом» намерен отказаться от 3G в более чем 25 регионах. Еще в 2018-м компания объявила, что прекращает инвестиции в развитие этих сетей.

Как пояснили в компании, клиентам нужно будет проверить сим-карту, чтобы та подключалась к 4G, а в настройках телефона задать приоритет стандарта LTE. Тем, кто пользуется устройствами, которые поддерживают только 3G, придется поменять аппараты, чтобы сохранить доступ к мобильному интернету. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в Москве и Подмосковье меньше 3% таких смартфонов, в регионах — до 5%.

В МТС заявили «Коммерсанту», что продолжат перевод диапазон частот 2,1 ГГц в Москве из 3G в LTE по мере модернизации сетей. В Tele2 сообщили, что провели рефарминг диапазона в Москве в прошлом году и планируют продолжать работу. В «МегаФоне» отметили что переводят частоты «по мере необходимости».