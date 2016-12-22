Минтранс назвал стоимость строительства платной трассы Москва — Казань

Строительство платной скоростной автотрассы из Москвы в Казань обойдется примерно в 550 млрд руб. Об этом сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, передает «РИА Новости».

«Если говорить только об этом отрезке и не говорить об обходе города Тольятти, который имеет самостоятельное транспортное значение, то стоимость проекта дороги Москва — Казань — порядка 540–550 млрд руб., из которых не менее 30% составят частные инвестиции», — рассказал он журналистам.

По его словам, опыт строительства объектов подобного плана есть у компании «Автодор». Он подчеркнул, что в настоящее время она как раз завершает строительство новой дороги Москва — Санкт-Петербург

«Сомнений в возможности реализации этого проекта, при условии если начнем очень оперативно, уже буквально с конца декабря в активной фазе, уже не возникает», — подчеркнул Алафинов.

Глава правительства Дмитрий Медведев 25 сентября одобрил план развития транспортной инфраструктуры, который включает строительство трассы Москва — Казань.​ В этот же день глава «Автодора» Сергей Кельбах заявил, что уже к 2024 году компания планирует построить платную трассу, которая соединит Москву и Казань. Он уточнил, что строительство автобана начнется в октябре.​