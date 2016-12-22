«Роснефть» в суде отказалась от иска против участников «Сахалина-1»

Возражений у участников процесса не оказалось. Ранее от них российская нефтегазовая компания потребовала 89 млрд руб. Большую часть этой суммы, по мнению «Роснефти», они приобрели в качестве «неосновательного обогащения»

Доставка грузов для проекта «Сахалин-1» в район залива Чайво (Фото: Александр Семенов / ТАСС)

В ходе предварительного заседания в арбитражном суде Сахалинской области представитель «Роснефти» заявил об отказе компании от иска к консорциуму «Сахалин-1», передает из зала суда корреспондент агентства «Интерфакс».

Возражений у участников процесса, по его словам, не было. Ходатайство «Роснефти» об отказе от иска через несколько минут утвердила судья. «Суд прекращает производство по делу», — сказала она. Заседание на этом завершилось.

Иск о взыскании с пяти компаний — участниц консорциума «Сахалин-1» более 89 млрд руб. «Роснефть» подала в арбитражный суд Сахалинской области в конце июля. Ее требования, в частности, коснулись двух ее «дочек», владеющих в проекте 20%, дочерней компании американской ExxonMobil «Эксон Нефтегаз Лимитед» (является оператором проекта «Сахалин-1»), японской Sakhalin oil and gas development co. (SODECO) (обеим принадлежит по 30%) и индийской ONGC Videsh limited (20%).

Более 81,7 млрд руб., по мнению российской нефтегазовой компании, участники консорциума получили в качестве «неосновательного обогащения». Еще порядка 7,3 млрд руб. «Роснефть» хотела взыскать с них в качестве процентов за «пользование чужими денежными средствами», начисленными в период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

Комментировать суть требований иска в «Роснефти» ранее отказались. Однако источник РБК, близкий к одной из сторон, пояснил, что требования компании связаны с ущербом от перетока нефти с участка «Роснефти» — Северной оконечности месторождения Чайво (запасы свыше 15 млн т и около 13 млрд куб. м газа, по данным на 2014 год), — на месторождения консорциума «Сахалин-1».

На северо-восточном шельфе острова Сахалин «Роснефть» и участники консорциума разрабатывают разные участки одного месторождения. Так, участок «Роснефти» называется Северная оконечность Чайво, а участок «Сахалина-1» — Чайво (запасы оцениваются в 152 млн т нефти и 308 млрд куб. м газа).

Первую скважину на Северной оконечности Чайво «Роснефть» пробурила в 2014 году. Однако уже в следующем году она наняла свой «Тюменский нефтяной научный центр», чтобы оценить объем перетоков нефти с Северного Чайво на участок компании «Эксон Нефтегаз Лимитед». Очредную оценку перетоков нефти со своего участка на участки «Сахалина-1» (уже у международной DeGolyer and MacNaughton Corp.) «Роснефть» заказала в 2017 году.​

В конце сентября стало известно о том, что российская нефтегазовая компания урегулировала спор с партнерами по проекту «Сахалин-1». Об этом журналистам тогда рассказал глава индийской ONGC Videsh Нарендра Верма. По итогам переговоров стороны, по его словам, пришли к соглашению, что консорциум заплатит «Роснефти» по этому спору $230 млн вместо требуемых российской компанией 89 млрд руб. Представитель «Роснефти» комментировать эти данные тогда отказался.