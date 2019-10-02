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Бизнес ,  
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После развода экс-супруга Безоса вошла в список богатейших людей США

Бывшая супруга основателя и главы Amazon Джеффа Безоса впервые вошла в рейтинг богатейших американцев. Соответствующий список 2019 года опубликовал Forbes.

Маккензи Безос заняла 15-е место в рейтинге 400 богатейших людей США. Forbes оценивает ее состояние в $36 млн. Экс-супруга предпринимателя получила четвертую часть доли экс-супруга в Amazon после официального завершения развода в июле. В результате Маккензи стала обладательницей 4% акций компании. Безос сохранил 12%.

Супруги решили разойтись после 25 лет совместной жизни. У них есть четверо детей. Bloomberg сообщал, что после развода экс-супруги разработали план их воспитания.

Несмотря на развод и потерю части состояния Джефф Безос вновь возглавил список 400 богатейших людей США 2019 года. После развода его состояние уменьшилось на $46 млрд и составило $114 млрд. Таким образом,  Безос также остается самым богатым человеком в мире.

В тройку богатейших людей США вошли также основатель Microsoft Билл Гейтс ($106 млрд) и инвестор Уоррен Баффет ($80,8 млрд). В 2019 году порог для попадания в рейтинг составил $ 2,1 млрд. По подсчетам российского Forbes, сумма состояний участников рейтинга выросла до $ 2,96 трлн, а среднее состояние достигло $ 7,4 млрд.

Теги: рейтинг Forbes, богатейшие бизнесмены
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