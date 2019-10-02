Глава BP Роберт Дадли подтвердил свой скорый уход в отставку

Глава нефтяной компании BP Роберт Дадли подтвердил журналистам, что намерен в скором времени уйти в отставку.

«Я часто говорил, что уйду, когда мне будет около 65 лет. В этом совершенно нет новости», — заявил 64-летний Дадли журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).

Глава BP отметил, что никакого решения совет директоров компании по поводу его отставки пока не принимал. Однако сам он по-прежнему планирует намерен покинуть компанию. «Да», — добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце сентября о намерении Дадли покинуть свой пост сообщил британский телеканал Sky, по данным которого об отставке компания планирует объявить к концу октября.

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