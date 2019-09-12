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Компания BP запланировала продажу активов для спасения климата

Компания BP намерена распродать часть нефтяных проектов и изменить принцип разработки других, чтобы привести свою работу в соответствие с Парижским соглашением по климату. Об этом заявил гендиректор компании Роберт Дадли в ходе конференции JPMorgan Chase & Co, сообщает Bloomberg.

По словам Дадли, речь идет о проектах, которые способствуют наибольшим выбросам углекислого газа в атмосферу, что влияет на изменение климата. В отчете Carbon Tracker говорится, что такими являются Zinia 2 в Анголе, а также разработка месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане.

Дадли отметил, что продажа месторождений на Аляске позволила BP сократить выбросы. Однако Bloomberg отмечает, что их покупатель планирует инвестировать в месторождения больше, чем могла бы BP, потенциально увеличивая добычу и увеличивая выбросы в процессе производства.

Парижское соглашение было подписано в 2015 году 196 государствами. В нем говорилось, что до 2020 года развивающиеся страны получат $100 млрд в год для решения климатических проблем. Эти средства им должны выделить другие государства, которые подписали этот договор.
 

Теги: Парижское соглашение по климату, BP, нефть
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