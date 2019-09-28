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Sky News узнал о планах BP объявить об отставке Дадли
По данным телеканала, британская нефтекомпания может объявить об отставке Роберта Дадли в октябре, он покинет пост в течение 12 месяцев. Дадли возглавляет BP с 2010 года. Он также входит в совдир «Роснефти»
BRENT BRENT $61,87 -0,32%
Роберт Дадли (Фото: Dmitry Feoktistov / TASS / Associated Press)

Гендиректор нефтяной компании BP Роберт Дадли готовится уйти в отставку после десяти лет на этой должности, сообщает Sky. По данным телеканала, это может произойти в течение года.

По данным телеканала, Дадли, которому в сентябре исполнилось 64 года, подробно обсудил план своего выхода на пенсию с председателем совета директоров BP Хельге Лундом.

Как сообщили источники телеканала, о будущей отставке гендиректора компания может объявить к концу октября, когда BP отчитается о результатах за третий квартал. Пока не ясно, назовет ли компания одновременно с этим имя его преемника, отмечает Sky.

В качестве одного из претендентов на этот пост рассматривается Бернард Луни — главный исполнительный директор подразделения BP Upstream, которое занимается обнаружением месторождений газа и нефти. Помимо этого, по данным телеканала, должность может занять финансовый директор BP Брайан Гилвари.

В то же время один из источников Sky не исключил сценарий, при котором BP не будет делать объявлений об отставке Дадли до 2020 года.

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Независимо от того, когда именно Дадли уйдет на пенсию, назначение нового гендиректора BP станет знаковым моментом для британской компании, отмечает телеканал. Перестановки в компании будут происходить на фоне сильного давления на крупнейшие мировые нефтекомпании в попытках заставить их снизить объем выбросов углерода. В сентябре Дадли заявил, что BP продаст некоторые из своих проектов и сократит инвестиции в другие, чтобы снизить отрицательное воздействие на окружающую среду.

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Дадли возглавил BP в октябре 2010 года. До этого он руководил подразделением компании, которое занималось ликвидацией последствий аварии в Мексиканском заливе: на нефтяной платформе Deepwater Horizon произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Последовавший после аварии разлив нефти стал крупнейшим в истории США: в воду попало 4,9 млн барр. нефти. В ноябре 2012 года ВР признала себя виновной в произошедшем и согласилась выплатить штраф $4,5 млрд.

BP — партнер «Роснефти» по разведочным проектам и ее акционер (владеет 19,75% компании). Дадли с 2013 года входит в состав совета директоров российской компании.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Роберт Дадли, BP, отставка
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