Sky News узнал о планах BP объявить об отставке Дадли

По данным телеканала, британская нефтекомпания может объявить об отставке Роберта Дадли в октябре, он покинет пост в течение 12 месяцев. Дадли возглавляет BP с 2010 года. Он также входит в совдир «Роснефти»

Роберт Дадли (Фото: Dmitry Feoktistov / TASS / Associated Press)

Гендиректор нефтяной компании BP Роберт Дадли готовится уйти в отставку после десяти лет на этой должности, сообщает Sky. По данным телеканала, это может произойти в течение года.

По данным телеканала, Дадли, которому в сентябре исполнилось 64 года, подробно обсудил план своего выхода на пенсию с председателем совета директоров BP Хельге Лундом.

Как сообщили источники телеканала, о будущей отставке гендиректора компания может объявить к концу октября, когда BP отчитается о результатах за третий квартал. Пока не ясно, назовет ли компания одновременно с этим имя его преемника, отмечает Sky.

В качестве одного из претендентов на этот пост рассматривается Бернард Луни — главный исполнительный директор подразделения BP Upstream, которое занимается обнаружением месторождений газа и нефти. Помимо этого, по данным телеканала, должность может занять финансовый директор BP Брайан Гилвари.

В то же время один из источников Sky не исключил сценарий, при котором BP не будет делать объявлений об отставке Дадли до 2020 года.