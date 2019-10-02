Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 01 окт, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 01 окт, 12:46
Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест РБК и HUAWEI, 08:36 В Тыве 12-летний мальчик потерялся в лесу во время сбора шишек Общество, 08:31 Депутаты в Нидерландах потребовали изучить роль Украины в гибели MH17 Политика, 08:28 Зеленский подшутил над своим пресс-секретарем Общество, 08:12 Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков Экономика, 08:00 От Калви до «Сколково». Как российские бизнесмены судятся из-за опционов Pro, 07:58 В ДТП с автобусом на юге Перу погибли 23 человека Общество, 07:45 СМИ узнали о смене владельца принадлежавшего Glencore партнера «Роснефти» Бизнес, 07:34 Как операторов 5G заставляют работать на российских серверах Pro, 07:00 Секрет фудтеха: как правильно продавать продукты по интернету РБК и SAP, 07:00 Операторов 5G переведут на российские серверы Технологии и медиа, 07:00 Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Технологии и медиа, 06:32 Япония выразила протест из-за запуска баллистических ракет КНДР Политика, 06:13 Торгующая иностранными акциями биржа изучит переезд в российский офшор Финансы, 06:00
Бизнес ,  
0 
СМИ узнали о смене владельца принадлежавшего Glencore партнера «Роснефти»
Российские компании «Инвестнефтетрейд» и «Трейдпроект» стали участниками британской QHR Trading, которую в 2016 году Glencore и инвестфонд Катара QIA создали в рамках сделки по покупке акций «Роснефти»

Британская структура QHG Trading, которая получила пятилетний договор на поставку нефти от «Роснефти», сменила владельца, пишет «Коммерсантъ». По данным британского реестра, в конце сентября участниками QHGT стали два российских ООО — «Инвестнефтетрейд» и «Трейдпроект», который на 99,9% принадлежит ему.

QHGT была создана швейцарским трейдером Glencore и инвестфондом Катара QIA в рамках сделки по покупке 19,5% акций «Роснефти». QIA вышел из QHGT в сентябре 2018 года.

«Инвестнефтетрейдом» владеет Сергей Невский, которому через эту компанию принадлежит 70% в ООО «Алгоритм топливный интегратор» (АТИ). Остальной пакет находится в его прямом владении.

Как отмечает газета, контрольный пакет в АТИ Невскому передала ИК «Регион», которая является головной компанией дружественной «Роснефти» ГК «Регион» Сергея Сударикова. Невский также получил контроль над QHG Holding, которая также была создана в 2016 году за несколько дней до объявления о приватизации «Роснефти».

Бизнес
Glencore завершила продажу акций «Роснефти» катарскому инвестфонду

Glencore и «Роснефть» не дали газете комментариев. В «Инвестнефтетрейде» подтвердили покупку QHG Trading и указали, что сделка соответствует сфере интересов компании.

Источники издания связывают «Инвестнефтетрейд» и АТИ с интересами ГК «Регион» и «Россиума», которые летом сообщили о планах объединить активы. В компаниях заявили газете, что не имеют отношения к «Инвестнефтетрейду» и Невскому, однако подтвердили, что продали его структурам пакет в АТИ. 

Материал дополняется. 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Glencore, «Роснефть»
Материалы по теме
Сделку по покупке Glencore и QIA акций «Роснефти» закроют до 2019 года
Бизнес
Glencore завершила продажу акций «Роснефти» катарскому инвестфонду
Бизнес
Глава Glencore выйдет из совета директоров «Роснефти»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter