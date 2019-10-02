СМИ узнали о смене владельца принадлежавшего Glencore партнера «Роснефти»

Российские компании «Инвестнефтетрейд» и «Трейдпроект» стали участниками британской QHR Trading, которую в 2016 году Glencore и инвестфонд Катара QIA создали в рамках сделки по покупке акций «Роснефти»

Британская структура QHG Trading, которая получила пятилетний договор на поставку нефти от «Роснефти», сменила владельца, пишет «Коммерсантъ». По данным британского реестра, в конце сентября участниками QHGT стали два российских ООО — «Инвестнефтетрейд» и «Трейдпроект», который на 99,9% принадлежит ему.

QHGT была создана швейцарским трейдером Glencore и инвестфондом Катара QIA в рамках сделки по покупке 19,5% акций «Роснефти». QIA вышел из QHGT в сентябре 2018 года.

«Инвестнефтетрейдом» владеет Сергей Невский, которому через эту компанию принадлежит 70% в ООО «Алгоритм топливный интегратор» (АТИ). Остальной пакет находится в его прямом владении.

Как отмечает газета, контрольный пакет в АТИ Невскому передала ИК «Регион», которая является головной компанией дружественной «Роснефти» ГК «Регион» Сергея Сударикова. Невский также получил контроль над QHG Holding, которая также была создана в 2016 году за несколько дней до объявления о приватизации «Роснефти».