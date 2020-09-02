УФАС выявило сговор при продаже одной из крупнейших агрофирм в Хабаровске
Управление Федеральной антимонопольной службы Хабаровского края выявило картельный сговор при продаже крупнейшего в регионе предприятия молочного скотоводства АО «Хорское». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Открытый аукцион по продаже акций предприятия прошел летом 2017 года. По версии антимонопольной службы, заявки на участие в нем подали аффилированные друг с другом компании, которые договорились не повышать цену на торгах.
В результате сговора акции компании, принадлежавшие Хабаровскому краю, были проданы ООО «Хабаровский аграрий» за 195 млн руб. По мнению УФАС, стоимость сделки была существенно занижена.
Впоследствии 99-процентная доля в уставном капитале ООО «Хабаровский аграрий» была передана ООО «Евроазия Групп», которым, как утверждают в ФАС, владеет китайская компания.