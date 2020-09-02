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Бизнес ,  
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УФАС выявило сговор при продаже одной из крупнейших агрофирм в Хабаровске

Один из крупнейших сельхозпроизводителей Хабаровского края АО «Хорское» перешел под контроль китайской компании. Антимонопольщики обвиняют участников его покупки в картельном сговоре и оценивают ущерб региону почти в 200 млн руб.
Коровы на ферме АО «Хорское» в Хабаровском крае
Коровы на ферме АО «Хорское» в Хабаровском крае (Фото: Игорь Онучин / РИА Новости)

Управление Федеральной антимонопольной службы Хабаровского края выявило картельный сговор при продаже крупнейшего в регионе предприятия молочного скотоводства АО «Хорское». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Открытый аукцион по продаже акций предприятия прошел летом 2017 года. По версии антимонопольной службы, заявки на участие в нем подали аффилированные друг с другом компании, которые договорились не повышать цену на торгах.

В результате сговора акции компании, принадлежавшие Хабаровскому краю, были проданы ООО «Хабаровский аграрий» за 195 млн руб. По мнению УФАС, стоимость сделки была существенно занижена.

ФАС проверит на предмет картельного сговора «Магнит» и торговые сети
Общество
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Впоследствии 99-процентная доля в уставном капитале ООО «Хабаровский аграрий» была передана ООО «Евроазия Групп», которым, как утверждают в ФАС, владеет китайская компания.

По словам начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева, одно из крупнейших предприятий сельскохозяйственной отрасли Хабаровского края выбыло из государственной собственности и перешло во владение иностранной структуры.

«Предприятие «Хорское» является одним из крупнейших пользователей земель сельхозназначения Хабаровского края. По нашим оценкам, Хабаровскому краю был нанесен крупный ущерб», — заявил Тенишев.

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ФАС выявила признаки картельного сговора продавцов гречки
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

УФАС направило обращение в Генпрокуратуру с просьбой оспорить в суде сделку и завести уголовные дела против участников картеля. Кроме того, антимонопольщики просят дать правовую оценку действиям чиновников региона, которые организовывали торги по АО «Хорское».

По данным СПАРК, АО «Хорское» было реорганизовано в ООО «Хорская Буренка». Как говорится на сайте компании, предприятие является лидером пользования земель сельхозназначения в Хабаровском крае. Поголовье принадлежащих компании дойных коров составляет более 1100 голов.

Как писали местные СМИ в 2017 году, после продажи предприятия у него образовался долг по заработной плате перед своими сотрудниками на общую сумму около 80 млн руб.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Хабаровский край, картельный сговор, УФАС
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