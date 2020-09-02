СМИ узнали о планах ужесточить требования к ПО госкомпаний

В Совфеде предложили признать госкомпании объектами критической информационной инфраструктуры и перевести их на отечественное ПО и оборудование. Эксперты предупреждают о дополнительных сложностях из-за этого

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В Совете Федерации предложили причислить госкомпании и госкорпорации к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) и установить для них более жесткие требования к программному обеспечению, в частности, переход на российский софт и оборудование. Об этом говорится в письме сенатора Константина Долгова в правительство, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Если предложение Долгова будет удовлетворено, правительство определит для госкомпаний и госкорпораций порядок перехода на отечественное ПО, степень необходимой локализации, а также случаи, в которых запрещено использовать иностранные программы.

Сейчас письмо рассматривают заинтересованные ведомства: Минпромторг, Минкомсвязь и Минюст. Изданию подтвердили, что изучают предложение.

В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил госкомпаниям до 1 января 2021 года согласовать планы по переходу с иностранного ПО на российское. На это им будет даваться время до 2024 года. К концу 2019 года в госкомпаниях использовалось только 10% отечественного софта, тогда как государство официально планирует довести этот показатель до 60%, пишет «Коммерсантъ».