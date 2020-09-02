СМИ узнали о планах ужесточить требования к ПО госкомпаний
В Совете Федерации предложили причислить госкомпании и госкорпорации к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) и установить для них более жесткие требования к программному обеспечению, в частности, переход на российский софт и оборудование. Об этом говорится в письме сенатора Константина Долгова в правительство, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Если предложение Долгова будет удовлетворено, правительство определит для госкомпаний и госкорпораций порядок перехода на отечественное ПО, степень необходимой локализации, а также случаи, в которых запрещено использовать иностранные программы.
Сейчас письмо рассматривают заинтересованные ведомства: Минпромторг, Минкомсвязь и Минюст. Изданию подтвердили, что изучают предложение.
В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил госкомпаниям до 1 января 2021 года согласовать планы по переходу с иностранного ПО на российское. На это им будет даваться время до 2024 года. К концу 2019 года в госкомпаниях использовалось только 10% отечественного софта, тогда как государство официально планирует довести этот показатель до 60%, пишет «Коммерсантъ».