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Корпорация морского приборостроения войдет в ОСК

Корпорация морского приборостроения, объединяющая поставщиков систем управления и приборов для судостроителей, войдет в ОСК. Интеграцию части активов корпорации также рассматривал и «Ростех»
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

АО «Корпорация морского приборостроения» (КМП) полностью войдет в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, находится под управлением банка ВТБ), рассказали РБК источники в судостроительной отрасли и знакомые с ситуацией. Как утверждают собеседники РБК, в июле глава ОСК Андрей Пучков уже проводил в Санкт-Петербурге совещание с руководителями предприятий КМП на тему интеграции.

На фоне передачи в ОСК в корпорации произойдут и кадровые изменения: позицию гендиректора КМП вместо Леонида Стругова займет его заместитель по производству Андрей Вернигора, в прошлом также возглавлявший департамент по обеспечению гособоронзаказа Минобороны.

В ВТБ запрос перенаправили в ОСК. В Минпромторге и самой корпорации отказались от комментариев. В КМП не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Чем известна Корпорация морского приборостроения

АО «Корпорация морского приборостроения» создано 1 апреля 2020 года по указу президента Владимира Путина. На момент создания КМП вошедшие в него предприятия генерировали выручку более 50 млрд руб. В нее вошли принадлежащие Росимуществу АО «Концерн «Океанприбор», АО «Концерн НПО «Аврора», АО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор» и АО «Концерн Моринформсистема Агат» и их дочерние структуры. Предприятия разрабатывают и производят системы навигации и связи, боевые информационные и управляющие системы, радиолокационные и гидроакустические приборы для военных кораблей и гражданских судов. В Минпромторге тогда говорили, что о целесообразности интеграции в ОСК или «Ростех» «можно будет говорить через пять–десять лет, после анализа работы корпорации и эффективности выполнения задач».

В начале 2024 года Минпромторг поручил гендиректору КМП Леониду Стругову предоставить для представителей ОСК и «Ростеха» техническую возможность и рабочие места для проведения ими аудита, о чем говорилось в письме Виктора Евтухова (тогда статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли). Источники РБК говорили, что по итогам аудита предприятия КМП могут быть распределены между ОСК и «Ростехом».

Зачем ОСК приборостроительные компетенции

Источники РБК в судостроительной отрасли называют две причины для интеграции — экономическую и технологическую.

«На фоне стабильно убыточного судостроения приборостроители как подрядчики первого уровня, обладающие возможностью монопольно поставлять продукцию на верфи, каждый год показывают прибыль. Их финансовые показатели также поддерживает большой объем военно-технического сотрудничества с зарубежными странами», — говорит бывший топ-менеджер одного из судостроительных заводов. Он считает, что интеграция КМП позволит частично улучшить показатели ОСК, что нужно ее руководству в контексте задачи ее финансового оздоровления.

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Другой источник считает, что интеграция необходима для поддержания конкурентоспособности российских кораблей и судов в ближайшем будущем. «Развитие систем управления, электродвижения, другого софта кораблей и судов будет определять их конкурентоспособность с зарубежными аналогами», — говорит собеседник. По его мнению, пока КМП остается отдельным юридическим лицом, ей как монополисту достаточно поставлять заказчикам существующие решения. После интеграции в ОСК судостроители смогут влиять на параметры получаемых систем.

«НПО «Аврора» — основной производитель комплексной системы управления кораблями и гражданскими судами. Другие концерны поставляют системы боевого управления кораблями. Это ключевые поставщики всей судостроительной отрасли», — говорит один из источников РБК.

Также ОСК сможет влиять на ценовую политику — снижать издержки верфей на закупку систем и приборов, в директивном порядке снижая маржу концернов. «Самое очевидное и примитивное решение — снизить маржинальность того или иного концерна с 30 до 6% при поставке продукции», — отмечает он. Но гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что снижение цен продукции КМП не имеет смысла. «Цель — улучшить координацию между ОСК и приборостроителями и получить дополнительную синергию», — рассуждает эксперт.

Источник из бывшей команды управленцев ОСК, работавшей в корпорации до ее передачи в управление банку ВТБ, говорит, что прежнее руководство трижды просило Минпромторг включить КМП в периметр ОСК, но получало отказ.

Почему «Ростех» отказался от активов

«Решение о передаче активов принимает государство, исходя из своих актуальных задач», — сказали РБК в пресс-службе «Ростеха».

Один из источников РБК в судостроительной отрасли утверждает, что «Ростех» отказался от борьбы за предприятия КМП, когда в госкорпорации поняли, что «синергия авиационных и морских приборостроителей неочевидна». «В мировом приборостроении есть примеры, когда одна компания делает продукцию и в сфере авионики, и в сфере сионики — французская Thales Group, например. Этим объясняется изначальный интерес «Ростеха» к активу», — объясняет он.

Другой источник в одном из промышленных холдингов, знакомый с ситуацией, говорит, что предприятия КМП — часть кооперации ОСК, поэтому решение о передаче морского приборостроения в судостроительную корпорацию логично.

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