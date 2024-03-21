Минпромторг поручил провести аудит Корпорации морского приборостроения — в нем примут участие сотрудники Объединенной судостроительной корпорации и «Ростеха». Между ними — основными интересантами — могут и распределить ее активы

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ; входит в госкорпорацию «Ростех») в марте—апреле проведут финансовый и технологический аудит Корпорации морского приборостроения (КМП). Об этом говорится в письме статс-секретаря, замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова (курирует судостроительную промышленность) гендиректору КМП Леониду Стругову. РБК ознакомился с текстом письма. Аудит проводится по указанию вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова для анализа результатов работы КМП и «определения вектора дальнейшего развития», говорится в документе.

Евтухов просит выделить в офисах КМП в Москве и Санкт-Петербурге рабочие места для аудиторов, подготовить и предоставить для анализа первичные документы, в том числе документы о дебиторской и кредиторской задолженности, перечень крупнейших поставщиков и заказчиков за последние три года, список активов и т.д. В состав комиссии, которая проведет аудит, вошли замдиректора департамента судостроительной промышленности Минпромторга Денис Стриженов, пять представителей ОСК и девять представителей КРЭТ.

В пресс-службе Минпромторга сказали РБК, что мероприятия проводятся «в целях повышения эффективности и обеспечения ритмичности сдачи продукции, заказанной по линии гособоронзаказа». Они также призваны «уменьшить влияние несвоевременных действий контрагентов на сроки изготовления конечного изделия».

В ОСК и «Ростехе» отказались от комментариев. В КМП не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Чем занимается Корпорация морского приборостроения

АО «Корпорация морского приборостроения» создано по указу президента Владимира Путина от 1 апреля 2020 года. В ее состав вошли крупнейшие производители интегрированных боевых информационных и управляющих систем, радиолокационного и гидроакустического оборудования, систем навигации и связи, в том числе: АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «Концерн «Океанприбор», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» и АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (всего более 30 предприятий). В числе разработок предприятий концерна в том числе — системы управления стрельбой ракетных комплексов подводных лодок и надводных кораблей (Club-S и Club-N, а также BrahMos), береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ».

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Как указано на сайте самого АО, КМП отведена «ведущая роль в создании и производстве важнейших средств и комплексов радиоэлектронного вооружения не только для кораблей ВМФ России, но и в производстве радиоэлектронного оборудования для гражданских потребителей морской техники на внутреннем и внешних рынках».

В письме Виктора Евтухова говорится, что объединение предприятий должно было обеспечить реализацию единой научно-технической и производственно-технологической политики, эффективную кооперацию организаций приборостроительного профиля и конкуренцию с ведущими зарубежными промышленными компаниями.

На момент создания КМП предприятия, которые в него вошли, генерировали выручку около 50 млрд руб.

Что будет по итогам аудита

И «Ростех», и ОСК уже несколько лет являются основными известными претендентами на активы КМП. В последний раз, в марте прошлого года, Минпромторг предложил передать 100% КМП в пользу «Ростеха», но уже осенью — в ОСК. Источник РБК, близкий к Минпромторгу, пояснил, что в конце 2023-го в министерстве обсуждался вариант, при котором четыре ключевых предприятия-концерна КМП поровну распределят между ОСК и «Ростехом» — по два в каждую корпорацию. Другой источник, близкий к Минпромторгу, говорит о том, что в состав ОСК передадут НПО «Аврора», в состав КРЭТ — «Моринформсистему-Агат».

«В Минпромторге недовольны тем, как работает КМП. За четыре года не создана стратегия морского приборостроения, нет понимания, как проводить модернизацию производств. Для сравнения: ОСК за годы работы смогла навязать подконтрольным заводам свою политику, КМП этого сделать не удалось. На данный момент это управляющая компания над управляющими компаниями, ее ликвидация не приведет к потере компетенций в области приборостроения», — объясняет источник, близкий к Минпромторгу. Он добавил, что по итогам аудита будут сформированы два мнения — ОСК и КРЭТ, которые будут направлены в Минпромторг.

Источник РБК, близкий к «Ростеху», подтвердил интерес госкорпорации к компаниям в периметре КМП. «Речь о предприятиях, максимально близких «Ростеху» по тематике», — подчеркнул он.

В пресс-службе Росимущества (контролирует 100% КМП) сказали, что «информация по этому вопросу отсутствует».

Старший партнер CLS Дмитрий Чурин говорит, что наиболее простой способ передачи активов — решение КМП о передаче акций дочерних предприятий в уставный капитал ОСК и «Ростеха» или их подразделений. «У действующих предприятий просто поменяется акционер. Переоформления лицензии не потребуется, это позволит не прекращать работу. Процедура может занять около месяца», — считает юрист.

Юрист Forward Legal Максим Игнатов считает наиболее вероятным сценарием передачу акций КМП в уставный капитал ОСК с предварительным выделением некоторых дочерних обществ из группы и передачей их в «Ростех». В качестве альтернативы представители Минпромторга могут пойти по пути реорганизации материнской компании и прямого распределения выделенных активов между двумя корпорациями, считает он. «Сроки реструктуризации будут напрямую зависеть от количества этапов процедуры. На практике реорганизация занимает от шести до 12 месяцев. КМП включено в перечень стратегических обществ, поэтому для реструктуризации может потребоваться специальное решение правительства», — полагает Игнатов.