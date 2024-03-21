Минпромторг поручил провести аудит Корпорации морского приборостроения
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ; входит в госкорпорацию «Ростех») в марте—апреле проведут финансовый и технологический аудит Корпорации морского приборостроения (КМП). Об этом говорится в письме статс-секретаря, замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова (курирует судостроительную промышленность) гендиректору КМП Леониду Стругову. РБК ознакомился с текстом письма. Аудит проводится по указанию вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова для анализа результатов работы КМП и «определения вектора дальнейшего развития», говорится в документе.
Евтухов просит выделить в офисах КМП в Москве и Санкт-Петербурге рабочие места для аудиторов, подготовить и предоставить для анализа первичные документы, в том числе документы о дебиторской и кредиторской задолженности, перечень крупнейших поставщиков и заказчиков за последние три года, список активов и т.д. В состав комиссии, которая проведет аудит, вошли замдиректора департамента судостроительной промышленности Минпромторга Денис Стриженов, пять представителей ОСК и девять представителей КРЭТ.
В пресс-службе Минпромторга сказали РБК, что мероприятия проводятся «в целях повышения эффективности и обеспечения ритмичности сдачи продукции, заказанной по линии гособоронзаказа». Они также призваны «уменьшить влияние несвоевременных действий контрагентов на сроки изготовления конечного изделия».
В ОСК и «Ростехе» отказались от комментариев. В КМП не ответили на запрос РБК на момент публикации.
Чем занимается Корпорация морского приборостроения
АО «Корпорация морского приборостроения» создано по указу президента Владимира Путина от 1 апреля 2020 года. В ее состав вошли крупнейшие производители интегрированных боевых информационных и управляющих систем, радиолокационного и гидроакустического оборудования, систем навигации и связи, в том числе: АО «Концерн «НПО «Аврора», АО «Концерн «Океанприбор», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» и АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (всего более 30 предприятий). В числе разработок предприятий концерна в том числе — системы управления стрельбой ракетных комплексов подводных лодок и надводных кораблей (Club-S и Club-N, а также BrahMos), береговой ракетный комплекс тактического назначения «Рубеж-МЭ».
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
Как указано на сайте самого АО, КМП отведена «ведущая роль в создании и производстве важнейших средств и комплексов радиоэлектронного вооружения не только для кораблей ВМФ России, но и в производстве радиоэлектронного оборудования для гражданских потребителей морской техники на внутреннем и внешних рынках».
В письме Виктора Евтухова говорится, что объединение предприятий должно было обеспечить реализацию единой научно-технической и производственно-технологической политики, эффективную кооперацию организаций приборостроительного профиля и конкуренцию с ведущими зарубежными промышленными компаниями.
На момент создания КМП предприятия, которые в него вошли, генерировали выручку около 50 млрд руб.
Что будет по итогам аудита
И «Ростех», и ОСК уже несколько лет являются основными известными претендентами на активы КМП. В последний раз, в марте прошлого года, Минпромторг предложил передать 100% КМП в пользу «Ростеха», но уже осенью — в ОСК. Источник РБК, близкий к Минпромторгу, пояснил, что в конце 2023-го в министерстве обсуждался вариант, при котором четыре ключевых предприятия-концерна КМП поровну распределят между ОСК и «Ростехом» — по два в каждую корпорацию. Другой источник, близкий к Минпромторгу, говорит о том, что в состав ОСК передадут НПО «Аврора», в состав КРЭТ — «Моринформсистему-Агат».
«В Минпромторге недовольны тем, как работает КМП. За четыре года не создана стратегия морского приборостроения, нет понимания, как проводить модернизацию производств. Для сравнения: ОСК за годы работы смогла навязать подконтрольным заводам свою политику, КМП этого сделать не удалось. На данный момент это управляющая компания над управляющими компаниями, ее ликвидация не приведет к потере компетенций в области приборостроения», — объясняет источник, близкий к Минпромторгу. Он добавил, что по итогам аудита будут сформированы два мнения — ОСК и КРЭТ, которые будут направлены в Минпромторг.
Источник РБК, близкий к «Ростеху», подтвердил интерес госкорпорации к компаниям в периметре КМП. «Речь о предприятиях, максимально близких «Ростеху» по тематике», — подчеркнул он.
В пресс-службе Росимущества (контролирует 100% КМП) сказали, что «информация по этому вопросу отсутствует».
Старший партнер CLS Дмитрий Чурин говорит, что наиболее простой способ передачи активов — решение КМП о передаче акций дочерних предприятий в уставный капитал ОСК и «Ростеха» или их подразделений. «У действующих предприятий просто поменяется акционер. Переоформления лицензии не потребуется, это позволит не прекращать работу. Процедура может занять около месяца», — считает юрист.
Юрист Forward Legal Максим Игнатов считает наиболее вероятным сценарием передачу акций КМП в уставный капитал ОСК с предварительным выделением некоторых дочерних обществ из группы и передачей их в «Ростех». В качестве альтернативы представители Минпромторга могут пойти по пути реорганизации материнской компании и прямого распределения выделенных активов между двумя корпорациями, считает он. «Сроки реструктуризации будут напрямую зависеть от количества этапов процедуры. На практике реорганизация занимает от шести до 12 месяцев. КМП включено в перечень стратегических обществ, поэтому для реструктуризации может потребоваться специальное решение правительства», — полагает Игнатов.
Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика
Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео
В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности
Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит
Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы
Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности
«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?