Мантуров исключил появление пустых полок в магазинах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 73,02 (-0,12) Инвестиции, 12:41
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 86,77 (-0,22) Инвестиции, 12:41
Как планировать деловые поездки без штрафов за отмену билетов РБК и Smartway, 13:24 Стали известны возможные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов Спорт, 13:24 СК заявил о державшем пропавшую на Алтае девочку в подвале мужчине Общество, 13:12 В Стамбуле пропал двадцатилетний россиянин Общество, 13:07 Почему освоение шельфа не мешает благополучию морских обитателей РБК и «Газпром нефть», 13:00 В МИД Франции назвали честью для ЕС возможность дать убежище Тимановской Политика, 12:59 Российский борец гарантировал себе олимпийскую медаль Спорт, 12:58 Российские компании стали конкурентами за контракты на онкопрепараты Бизнес, 12:57 Пять полезных инструментов для управления рекламой в Google Pro, 12:55 Лидер американских гимнасток выступит в последнем виде на Олимпиаде Спорт, 12:53 Шуточный токен Dogelon Mars мгновенно подорожал на 50 000% из-за сбоя Крипто, 12:49 Вирусологи оценили факторы невосприимчивости некоторых людей к COVID-19 Общество, 12:48 МВД ответило на идею вернуть в паспорт графу «национальность» Общество, 12:46 Беглого первого президента Киргизии привезли к следователям в Бишкеке Политика, 12:44
Бизнес ,  
0 

Мантуров исключил появление пустых полок в магазинах

Ретейлеры заявили о риске пустых полок из-за готовящихся требований к утилизации товаров. Прежде чем принять поправки, власти проведут консультации с бизнесом, запустят пилот и убедятся, что он штатно работает, пообещал Мантуров

Video

Предпосылок для появления в российских магазинах пустых полок из-за нового законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки нет, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее о том, что поправки могут привести к дефициту товаров, предупредили ретейлеры.

«Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет», — сказал министр.

Мантуров отметил, что в Минпромторге всегда находили и будут находить оптимальные компромиссные решения с коллегами из других федеральных органов исполнительной власти, «чтобы не создать эффекты бабочки». «Поэтому мы обязательно найдем решение, при котором и производители не пострадают, но и система торговли», — уверил он.

По его мнению, чтобы не было беспокойства о риске дефицита, власти должны проводить консультации с бизнесом. В качестве примера Мантуров привел решения по маркировке продукции.

«Чтобы внедрить маркировку на какую-то номенклатуру, мы сначала проводим консультации отраслевые, межотраслевые, между органами исполнительной власти, законодательной власти. После этого запускаем пилот. И до тех пор, пока пилот не отработает, это иногда бывает год, а иногда даже больше, и, только после этого, когда мы убедимся, что все работает в штатном режиме, принимаем решение уже об обязательной», — пояснил министр.

Ретейлеры заявили о риске сокращения ассортимента из-за мусорной реформы
Бизнес
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Можно ли отстранить от работы или уволить антиваксера. Что говорит закон Фото: пресс-служба ReForum Winning the hearts Джон Суини — РБК Pro: «Мировой крах был спровоцирован десятком человек» С июля ФНС по-новому проверяет декларации компаний. Что изменилось Банки назвали главные угрозы бесконтрольного роста экосистем в России

По его словам, такая же практика будет действовать и в отношении готовящихся требований к утилизации товаров. «Мы приложим со своей стороны точно все усилия, чтобы это было именно так», — заключил он.

Поправки Минприроды, которые раскритиковали ретейлеры, предусматривают создание единого реестра товаров и товаров в упаковке. Товары, сведения о которых не будут внесены в реестр, запретят продавать.

Эти сведения соберут, чтобы проконтролировать, платят ли производители сбор для последующей утилизации товаров. В прошлом году соответствующую отчетность сдали около 20 тыс. компаний из 4 млн, с бизнеса собрали около 4 млрд руб. После реформы экосбор может вырасти до 136 млрд руб., прогнозировало Минприроды.

Ретейлеры этот законопроект раскритиковали. Крупные торговые сети и интернет-магазины опасаются, что из-за нового требования производители могут уйти в серую зону — на рынки, развалы и ярмарки, что, по их мнению, грозит пустыми полками в магазинах и сокращению ассортимента на онлайн-площадках.

Власти, однако, риска пустых полок из-за нового требования не увидели. Так, по словам главы «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, внесение информации в реестр — это международная практика, и мера не приведет к дополнительным издержкам производителей и импортеров. В свою очередь в Минприроды отметили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует более четырех лет, призвав «не пугать россиян пустыми полками». «Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства», — заявили в ведомстве.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Илья Доронов
Денис Мантуров Минпромторг
Материалы по теме
Минприроды опровергло риск пустых полок из-за мусорной реформы
Бизнес
Путин заявил, что операторы должны отвечать за смешивание мусора
Политика
Мусорная госкомпания стала единым оператором систем учета отходов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter