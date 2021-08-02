Мантуров исключил появление пустых полок в магазинах

Ретейлеры заявили о риске пустых полок из-за готовящихся требований к утилизации товаров. Прежде чем принять поправки, власти проведут консультации с бизнесом, запустят пилот и убедятся, что он штатно работает, пообещал Мантуров

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Предпосылок для появления в российских магазинах пустых полок из-за нового законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки нет, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минпромторга Денис Мантуров. Ранее о том, что поправки могут привести к дефициту товаров, предупредили ретейлеры.

«Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет», — сказал министр.

Мантуров отметил, что в Минпромторге всегда находили и будут находить оптимальные компромиссные решения с коллегами из других федеральных органов исполнительной власти, «чтобы не создать эффекты бабочки». «Поэтому мы обязательно найдем решение, при котором и производители не пострадают, но и система торговли», — уверил он.

По его мнению, чтобы не было беспокойства о риске дефицита, власти должны проводить консультации с бизнесом. В качестве примера Мантуров привел решения по маркировке продукции.