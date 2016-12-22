В РСПП ответили на обвинения в фиктивном трудоустройстве сына Шохина

Вице-президент РСПП Сергей Мытенков не согласился с версией следователей о фиктивном трудоустройстве Дмитрия Шохина в компанию Зиявудина Магомедова. Ранее о таком обвинении заявил на суде сам Магомедов

Сергей Мытенков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Сын главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина Дмитрий действительно работал в одной из компаний братьев Магомедовых, однако его трудоустройство вряд ли можно назвать фиктивным, заявил вице-президент РСПП Сергей Мытенков РБК.

По его словам, Шохин-младший работал в компании FESCO до того, как ее приобрела группа «Сумма», и сохранил свою позицию в ней после смены собственника.

«Что касается якобы фиктивного трудоустройства [сына президента РСПП Александра Шохина Дмитрия], которого знаю лично, то на протяжении долгого времени он работал в компании «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова, один из активов которой — компания FESCO — была куплена братьями Магомедовыми», — сказал Мытенков.

​«Таким образом, FESCO стала одним из активов компании «Сумма групп», и Дмитрий Шохин, так же как остальной топ-менеджмент, сохранил свои позиции в этой компании. Я не думаю, что это было фиктивное трудоустройство, поскольку у Дмитрия отличное образование — он закончил юридический факультет МГУ, затем стажировался в Америке и поступательно рос в компании «Промышленные инвесторы» — с рядовых позиций до топ-менеджера в течение ряда лет», — пояснил вице-президент РСПП.

Ранее владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб., рассказал, что следователи обвинили его в фиктивном найме Дмитрия Шохина. Об этом Магомедов упомянул, выступая в Тверском суде Москвы, который в среду, 1 августа, решал вопрос о продлении ему меры пресечения.

«Что касается новых сюжетов, которые я увидел [в материалах дела], — ну указано, что Дмитрий Шохин у нас номинально числится. Дмитрий Шохин работал в компании, которую я купил в 2011 году, компания называется FESCO, и на тот момент он работал там лет шесть или семь. Следствие не пытается элементарные факты проверить. Если вы пишете, что я выполняю какие-то лоббистские ​устремления через Дмитрия Шохина, сына Александра Николаевича Шохина, — это просто смешно. Я состою в РСПП сам», — сказал тогда Магомедов.

Мытенков подтвердил слова Магомедова. «Действительно, компания «Сумма групп» входит в руководящие органы, а именно в правление РСПП. Кроме компании «Сумма» еще 170 крупнейших компаний и их представители входят в члены правления. Правление РСПП избирается съездом, на это решение не мог повлиять Александр Шохин. У нас открытое голосование, поэтому у меня легкое недоумение вызывает то, о чем говорят следователи», — резюмировал вице-президент РСПП.

Братьев Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160) в связи с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании. Общий ущерб по делу следователи оценили в 2,5 млрд руб. Кроме того, Магомеду Магомедову также вменяется незаконный оборот оружия (ст. 222 УК). Братья своей вины не признали. 1 августа Тверской суд Москвы продлил до 5 ноября срок их ареста.