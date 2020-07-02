СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz

По данным источников «Коммерсанта», экс-руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым гендиректором «ВСМПО-Ависмы» и заменит на этой должности Максима Кузюка

Сергей Степанов (Фото: РИА Новости)

Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На новой должности Степанов заменит Максима Кузюка, который до сих пор был временно исполняющим обязанности гендиректора. Предполагается, что он продолжит работу в корпорации на другой должности.

В первом квартале «ВСМПО-Ависма» показала 8,1 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 7 млрд руб. прибыли годом ранее. Компания объявила о переводе половины персонала в режим неполной занятости.

В результате в компании начались кадровые перестановки. В апреле пост гендиректора компании покинул Михаил Воеводин, который руководил «ВСМПО-Ависма» с 2009 года. У сменившего его Кузюка в 2011–2012 годах был успешный опыт реорганизации работы «Ижмаша». Однако у него, как отмечает издание, были разногласия с акционерами. Последних, например, не устроила его идея остановить производство в сентябре.