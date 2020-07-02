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СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz

По данным источников «Коммерсанта», экс-руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым гендиректором «ВСМПО-Ависмы» и заменит на этой должности Максима Кузюка
ВСМПО-АВИСМА VSMO ₽18 680 -1,27% Купить
Сергей Степанов
Сергей Степанов (Фото: РИА Новости)

Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На новой должности Степанов заменит Максима Кузюка, который до сих пор был временно исполняющим обязанности гендиректора. Предполагается, что он продолжит работу в корпорации на другой должности.

В первом квартале «ВСМПО-Ависма» показала 8,1 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 7 млрд руб. прибыли годом ранее. Компания объявила о переводе половины персонала в режим неполной занятости.

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Производство титана на &laquo;ВСМПО-Ависма&raquo;

В результате в компании начались кадровые перестановки. В апреле пост гендиректора компании покинул Михаил Воеводин, который руководил «ВСМПО-Ависма» с 2009 года. У сменившего его Кузюка в 2011–2012 годах был успешный опыт реорганизации работы «Ижмаша». Однако у него, как отмечает издание, были разногласия с акционерами. Последних, например, не устроила его идея остановить производство в сентябре.

Что касается Степанова, то у него есть опыт антикризисной работы. В частности, он работал в Evraz в период низких цен на уголь и тот момент, когда компания боролась с последствиями аварии на шахте «Распадская» в 2010 году.

Как полагают источники «Коммерсанта», перед Степановым будет поставлена задача не только разработать антикризисный план, но и удержать долю компании на рынке на фоне риска выхода на него производителей из Китая.

По данным на сайте компании, «ВСМПО-Ависма» занимает 25% мирового рынка титана и поставляет продукцию в 50 стран. В частности, компания поставляет титановые компоненты для Boeing и Airbus.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ВСМПО-Ависма, Evraz
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