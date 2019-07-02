Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Мясо подорожает в том случае, если импортерам кормовых добавок доначислят НДС за последние три года. Минфин и Минсельхоз по-разному трактуют законодательство о перечне товаров, облагаемых налогами по льготной ставке

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Стоимость говядины, свинины, а также мяса птицы в России может вырасти по меньшей мере на 10% в случае доначисления импортерам кормовых добавок 4-7 млрд руб. НДС, пишет газета «Известия» со ссылкой на Национальный кормовой союз и документацию Минсельхоза, с которой ознакомилось издание.

Проблема с размеров НДС на импортные кормовые добавки появилась из-за различий в толковании постановления правительства о перечне товаров, облагаемых по льготной ставке, заявили газете в пресс-службе Минсельхоза. Позже правительство приняло поправки к документу, в которых льготный статус добавок был прописан однозначно, эти изменения вступили в силу с 1 апреля 2019 года.

В Минсельхозе считают, что поправки внесли чтобы избавиться от неопределенности и они не меняют статус налогообложения добавок, в Минфине же настаивают на том, что компании-импортеры должны доплатить НДС сверх льготной ставки, пишет газета со ссылкой на протокол совещания в министерстве сельского хозяйства.

«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.