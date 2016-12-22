Президентская комиссия по ТЭК соберется впервые за три года

В Кемерово 27 августа впервые с октября 2015 года пройдет заседание президентской комиссия по ТЭК, сообщили РБК два источника в правительстве. На ней планируют обсудить налоговый маневр в нефтяной сфере и проблемы угольной отрасли

Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ»

После трехлетнего перерыва в конце лета могут возобновиться заседания президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (комиссии по ТЭК), ответственным секретарем которой является главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом РБК рассказали два источника в двух профильных ведомствах.

По словам собеседников РБК, заседание запланировано на 27 августа в Кемерово, повестка в настоящее время готовится. В числе вопросов, которые планируют обсудить на комиссии, — налоговый маневр в нефтяной отрасли и его влияние на цены на топливо, развитие угольной отрасли. Но число вопросов повестки будет расширяться, утверждают источники РБК.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался от комментариев. «Таких анонсов традиционно не делаем», — сказал он. Представители Минэнерго и «Роснефти» также отказались от комментариев.

Комиссия по ТЭК была создана в июне 2012 года после того, как Владимир Путин вернулся на пост президента, а Сечин, курировавший вопросы ТЭК в правительстве, возглавил «Роснефть». В состав комиссии входят главы крупнейших нефтяных и газовых компаний, а также «Транснефти» и «Росатома», профильные министры, руководители ФАС и ФСБ и др. В 2012–2013 годах заседания комиссии проходили дважды в год, на ней обсуждались такие вопросы, как либерализация экспорта газа, налоговый маневр в нефтегазовой отрасли. В 2014 и 2015 годах было всего по одному заседанию комиссии. После октября 2015 года было несколько попыток возобновить работу комиссии с разной повесткой — в 2016 и 2017 годах, но в итоге заседания переносились, а затем отменялись. Как писал «Коммерсантъ», повесткой заседания комиссии в 2017 году, назначенном сначала на февраль, затем на апрель, должны были стать вопросы электроэнергетики.

Последнее заседание президентской комиссии по ТЭК состоялось 27 октября 2015 года. Тогда обсуждались вопросы импортозамещения в ТЭК, развития внутреннего рынка газа и налогообложения. А протокол заседания этой комиссии был подписан только спустя полгода — 9 февраля 2016 года. В нем содержалось поручение профильным ведомствам и компаниям проработать до 1 июня 2016 года единый тариф на транспортировку и хранение газа для «Газпрома» и независимых производителей газа. В документе также предлагалось проработать и внедрить механизм гарантирующего поставщика газа для нужд регионов, разделив это бремя между «Газпромом» и его конкурентами. На этом же заседании звучали предложения со стороны руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева рассмотреть возможность разделения «Газпрома» и либерализации экспорта газа.

Но большая часть поручений, содержавшихся в протоколе по итогам этого заседания, не была выполнена.