ЦБ документально зафиксирует повышенные дивиденды на «префы» «РуссНефти»

«РуссНефть» обещала выплачивать создаваемому ЦБ банку плохих долгов повышенные дивиденды по привилегированным акциям. Теперь ЦБ пытается зафиксировать это обязательство. Сейчас владельцем «префов» компании является Рост Банк

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Замглавы ЦБ Василий Поздышев сообщил о том, что дивиденды на привилегированные акции «РуссНефти» Михаила Гуцериева по итогам прошлого года пойдут в создаваемый Центробанком Фонд непрофильных активов как чистый доход. Теперь ЦБ, по словам Поздышева, хочет получить гарантии повышенных дивидендов на «префы» этой нефтегазовой компании. Об этом заместитель председателя регулятора сообщил в интервью агентству «Интерфакс».

Выплату дивидендов по «префам» за 2017 год в размере $40 млн (около 2,5 млрд руб.) акционеры «РуссНефти» рекомендовали в конце мая. Сейчас единственным владельцем привилегированных акций компании является Рост Банк, который с конца сентября прошлого года находится на санации ЦБ. Более 25% «РуссНефти» перешло к нему в ноябре 2017 года, до этого все привилегированные акции нефтегазовой компании принадлежали Михаилу Гуцериеву. Его доля в «РуссНефти» составляла 60%, 25% было у швейцарской трейдинговой компании Glencore, а 15% — в свободном обращении. Теперь же 27,76% в уставном капитале компании принадлежит Рост Банку. На санации он прежде был у принадлежавшего Гуцериеву и его племяннику Микаилу Шишханову Бинбанка. В конце сентября обе эти финансовые организации попали под санацию ЦБ.

«У Рост Банка, который после объединения с банком «Траст» станет частью Фонда непрофильных активов, 25% привилегированных акций «РуссНефти», — рассказал Поздышев, добавив, что после переговоров с Гуцериевым «РуссНефть» «обязалась выплачивать по этим привилегированным акциям Фонду непрофильных активов повышенные дивиденды».

«В эмиссионной документации определены минимальные дивиденды — $16 млн», — указал зампред ЦБ и заметил, что после переговоров с представителями регулятора «$40 млн дивидендов [было] рекомендовано направить в Фонд непрофильных активов как чистый доход».

«Это был важный пункт переговоров с бывшим собственником группы Бинбанка. Если эти выплаты будут ежегодными, то они могут являться для фонда основным источником покрытия его операционных расходов», — отметил Поздышев. Сейчас ЦБ, по его словам, ведет переговоры, «чтобы это было занесено в эмиссионную документацию». «Мы <...> ищем пути, как это сделать, для того, чтобы зафиксировать это обязательство», — указал собеседник агентства.

Повышенные дивиденды на «префы», как пояснил Поздышев, увеличивают стоимость самого актива. Если бы «РуссНефть» выплатила в соответствии с эмиссионной документацией $16 млн дивидендов, то пакет акций стоил бы около 15 млрд руб., «если она выплачивает $40 млн, то этот пакет стоит 40–45 млрд руб», уточнил замглавы Центробанка. «Таким образом, кроме постоянного денежного потока в Фонд непрофильных активов повышается его recovery», — отметил Поздышев.

РБК направил в «РуссНефть» запрос.

О том, что Банк России планирует создать на базе банка «Траст» фонд, который получит непрофильные и проблемные активы остальных санируемых регулятором кредитных организаций, стало известно в апреле. Объем активов этой структуры, по данным Центробанка, будет равен 1,1 трлн руб., а основной объем составят активы Рост Банка. По итогам работы фонда, как рассчитывают в ЦБ, будет возвращено 40–60% от предоставленных на санацию средств.