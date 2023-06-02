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«ВкусВилл» собрался выйти на рынок Казахстана

«Коммерсантъ»: «ВкусВилл» собрался выйти на рынок Казахстана
Ретейлер «ВкусВилл» запустил сайт для оптовых покупателей из Казахстана. Продукция компании с долгими сроками хранения уже продается у некоторых партнеров сети в этой стране
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Компания «ВкусВилл» намеревается выйти на рынок Казахстана, выяснил «Коммерсантъ».

Ретейлер зарегистрировал домен kz-vkusvill.ru, обратило внимание издание. Во «ВкусВилле» запуск нового проекта подтвердили.

В компании объяснили, что через этот сайт готовы принимать заявки от потенциальных партнеров на оптовые заказы продуктов в Казахстан — в основном это товары со сроком хранения более 30 дней. «ВкусВилл» уже начал сотрудничать с локальными партнерами в Казахстане, поставки которым осуществляются через дистрибьютора Brandpoint.

Товары из «ВкусВилла» уже можно найти в кинотеатрах сети «Кинопарк», на АЗС Q-Store, и на маркетплейсе Megapit, сообщили в сети. Также в ближайшее время продукция ретейлера появится в магазинах продуктовых сетей «Юбилейный» и Green Bean.

В декабре прошлого года «ВкусВилл» совместно с логистической компанией Boxberry запустил оптовую доставку своих товаров в Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию. Заказать таким образом клиентам предлагают продукты с долгим сроком хранения, которые не портятся во время транспортировки: напитки, витамины, БАДы, косметику, бытовую химию, бакалею и др. Сроки доставки зависят от пункта назначения: так, из Москвы в Минск Boxberry привезет заказ за 3 рабочих дня, в Душанбе — за 4, в Ереван — за 5, в Алма-Ату — за 9, в Бишкек — за 10.

Оборот розничной торговли Казахстана в 2022 году составил $34,5 млрд, указывает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline. Для сравнения: оборот только двух крупнейших российских сетей X5 Group и «Магнит» за 2022 год составил $38,4 млрд и $34 млрд соответственно (также данные Infoline).

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В ноябре 2021 года основатель «ВкусВилла» Андрей Кривенко рассказывал, что у компании пока не удался эксперимент с зарубежными магазинами — в частности, по его словам, компания была вынуждена пересмотреть ассортимент магазинов в Нидерландах.

«Те продукты, которые выбирает «ВкусВилл», [в Нидерландах] едят только старики, а молодежь их избегает. Возможно, нам придется менять составы: например заменять масло на маргарин. Около 30% молодых англичан и европейцев уже не пьют натуральное молоко, только растительное», — рассказывал бизнесмен.

В то же время, по его словам, эксперимент с европейской розницей обошелся компании дешевле, чем если бы она заказала подготовку исследования рынка западным консультантам. Открытие магазинов обошлись ей примерно в $0,5 млн.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Казахстан «Вкусвилл» оптовая торговля
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